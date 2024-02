“Estamos esperando respuesta de Sky respecto a un comunicado que nosotros les enviamos definiendo nuestra postura hacia las próximas temporadas, ese periodo (contrato con Sky) termina a finales de este mes, así que estamos en espera y una vez que termine el mes tendremos más avances”, dijo Carlos Manrique.

Además, expuso que uno de los términos que se tratan en las negociaciones con el sistema de televisión satelital es el de poder ofrecer la alternativa de un servicio de streaming para disfrutar la temporada, así como lo ha sido ExtraBase TV.

“Es lo que estamos pidiendo, para poder comercializar y distribuir la señal tanto en Estados Unidos y otros países fuera del territorio que está pactado con Sky que es México y otros 6 países de Centroamérica, así que es uno de los temas que tenemos que definir con ellos”, expresó.

Nayarit y una potencial expansión a 12 equipos

La máxima autoridad de la LMP expuso que el tema con el nuevo equipo en Nayarit y los dimes y diretes que incluyen declaraciones de Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit, en las que afirma que el nuevo estadio llevará sí o sí una plaza de LMP al estado cora, es un tema que aún tiene pláticas pendientes.

“Hace como un año tuve la oportunidad de platicar con personas interesadas en el tema, pero la verdad es que no hemos tenido un acercamiento todavía, parece ser que ellos van a buscar uno en los próximos meses”, apuntó.

“Nosotros esperando y abiertos a que alguien nos pueda contactar y poder empezar a platicar si es el caso de un interés real de tener beisbol profesional en la plaza”.

Manrique fue cuestionado sobre si en caso de ser una realidad el equipo que representará a dicho estado eso mismo abriría la posibilidad de llegar a 12 escuadras, ante ello Manrique explicó que naturalmente eso sucedería, puesto que así fue en la última expansión, además de que no es eficiente jugar con un grupo impar.

“En la última expansión así se hizo, cuando pasamos a 10 equipos con la inclusión de Algodoneros de Guasave y la entrada de Sultanes de Monterrey, porque siempre es mejor tener un grupo par, porque de lo contrario tienes un equipo que descansa y eso se hace muy ineficiente porque lo tienes parado prácticamente”, señaló.

Serie del Caribe

Carlos Manrique aprovechó para comentar que lo vivido durante la Serie del Caribe Miami 2024, si bien no tuvo resultados deportivos esperados, sí se demostró a las organizaciones de las Grandes Ligas lo que puede significar llevar el Clásico Caribeño a tierras estadounidenses.

Incluso, aseguró que la gente de Marlins de Miami quedó sorprendida por el movimiento que generó al público de Florida el torneo, lo que llevó a tener llamadas que preguntaron por el clásico y llevó a poner sobre la mesa a otras importantes plazas hispanas en la Unión Americana.

“El estar en Miami en el parque de los Marlins y ver el éxito, o sea, los Marlins no esperaban lo que pasó, ni la gente de Ligas Mayores lo esperaba. Estaban totalmente sorprendidos de lo que estaban viendo, inmediatamente hubo llamadas preguntando por la Serie del Caribe y eso generó que se empezara a hablar de temas como San Diego, Phoenix, Los Ángeles y demás”, mencionó.

Lo anterior colocó a cuestionamientos de Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California Norte, sobre la posibilidad de compartir juegos con San Diego durante la Serie del Caribe Mexicali 2025.

“Creo que por ahí todos nos dimos cuenta que la gobernadora del estado salió también a hacer declaraciones con el tema de Mexicali. Entonces, nos trajimos un montón de tarea, parece ser que hubo un acercamiento con la gente de San Diego, pero no hay nada oficial y hasta que no tengamos más noticias o que no pase esta reunión podremos definir y confirmar ese tema puntualmente”, comentó.

Serie del Caribe 2027 será en Hermosillo

Manrique afirmó que la Serie del Caribe 2027 será en Hermosillo, puesto que es parte de un trato que nació gracias a una serie de apoyos que México ofreció al torneo y de ahí emanaron compromisos tales como la Serie del Caribe 2025 en Mexicali y la de 2027 en tierras sonorenses.

“Es un cien por ciento seguro, es un rol hasta el 2027, viene Mexicali, Puerto Rico y Hermosillo. Fue un tema de hace años donde México de alguna u otra manera salió a apoyar a Serie del Caribe y se compraron un par de series porque había países que no estaban en condiciones de tener una serie, así que ahí se hicieron compromisos para poder tener este calendario y de esta forma tener dos series tan cercanas”, dijo.

Aseveró que el tener la edición 2027 del Clásico Caribeño ilusiona a los dirigentes, puesto que se cuenta con un gran parque de pelota como lo es el Fernando Valenzuela de los Naranjeros de Hermosillo.

LMP en Estados Unidos

El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico fue cuestionado acerca del tema de llevar en un futuro próximo algunas series a Estados Unidos, situación que explicó ya se trabaja y es un tema importante debido al mercado que se tiene en el país vecino del norte.

“Sí lo hemos pensado, lo estamos trabajando, estuvimos a punto de ir a Tucson, Arizona, y por un tema contractual con la televisora no se pudo. Vamos a retomar el tema, es un hecho que tenemos una gran oportunidad y mercado en Estados Unidos. Esperemos que pronto podamos resolver ese tema pero sí, sí queremos ir”.

Resaltó el evento promocional que se hace de la mano con los Arizona Diamondbacks, donde se acude como liga a participar y a la vez se tiene pretemporada en Tucson.

Sistema administrativo y de competencia en LMP

Diversos sectores que siguen a la LMP han considerado por algún tiempo que el tema salarial en la liga es una incógnita, lo que hace cuestionable la competitividad financiera del campeonato, a lo que Manrique aseveró que si bien no hay un tope salarial, sí hay acuerdos que han permitido mantener el nivel.

“No hay un tope salarial en la liga como tal, aunque sí hay algunos arreglos verbales respecto a sueldos y salarios y niveles, sobre todo de los peloteros extranjeros, es algo que también continuamente se ha platicado y se comenta en algunas asambleas. Vamos a entrar a una serie de asambleas y reuniones de pretemporada donde se ventilan todo este tipo de cosas”, expuso.

Destacó el hecho de que Los Mochis pudo ser campeón, aún al ser una plantilla si bien no modesta, sí mediana comparada a otras nóminas al interior del campeonato, así cómo la entrada de Venados de Mazatlán a la última final, ya que los Rojos del Puerto son un equipo que por tradición mantiene un nivel muy estándar en términos de nóminas.

Añadió que en cuestión de infraestructura, la Liga Mexicana del Pacífico busca que, a pesar de las diferencias económicas en las plazas, los equipos puedan jugar en recintos que estén avalados por Grandes Ligas a través de revisiones, las cuales suceden año con año.

“Se ha platicado en diversas reuniones y asambleas el tema de esa equidad y tener infraestructura similar que permita llevar a cabo la temporada. Nosotros para poder jugar nuestra temporada, tenemos que estar avalados y estar verificados por un gestor Ligas Mayores que viene a México a ver los Estadios y él deja unas recomendaciones y de esa manera Ligas Mayores avala el uso de esos estadios”, expresó.

Desde 1994 en adelante se implementaron los medios puntos, lo que ha provocado que los primeros tres sitios del standing no queden fuera de la postemporada, además de que al saber eso la organizaciones, bajan el ritmo durante la segunda vuelta.

Ante ello, Manrique dijo que no existe un sistema que sea perfecto, por lo que el sistema aplicado en la LMP al menos ha dado resultados en que los equipos que por alguna u otra razón terminan abajo, tengan una nueva oportunidad para renacer, tal y como sucedió con Charros de Jalisco.

“Yo creo que no hay un sistema perfecto, también tenemos un standing general donde los que se quedan muy abajo en la primera vuelta también podrían como dicen por ahí tirar los remos. Es un sistema que trata de potenciar ese esfuerzo y que permite que equipos que tuvieron una muy mala primera vuelta como el caso de Charros pueda recuperarse y poderse meter en los Playoffs”.

Respecto al uso de cronómetro durante los lanzamientos, el presidente de la liga dijo que se ha hecho un análisis respecto a los resultados que esto ha dejado en Grandes Ligas, tal y como ha sucedido con el incremento del tamaño de las bases.

De modo que una vez que se tienen todos los indicadores respecto a lo que se ha buscado implementar en los tiempos de juego en la LMP como pedir a los ampayers que durante el proceso del juego intenten tener procesos más dinámicos entre cambios de pítchers, bateadores y otros temas, serán puestos sobre la mesa los factores en una asamblea sobre lo que se puede efectuar o no.

Manrique expuso que el tema de uso de reloj es uno que tiene que tener un análisis profundo, especialmente porque los peloteros vienen de jugar verano con dicho parámetro y eso incluso les podría provocar alguna lesión.

“Hay un tema respecto al reloj de juego muy puntual que tenemos que analizar de manera muy precisa que tiene que ver con la alta fatiga. Los jugadores ya vienen de jugar verano con reloj y eso lo replicamos en invierno puede suscitarse un tema puntualmente mayor en términos de lesiones”, declaró.

En cuanto a la implementación de repetición, el funcionario fue cuestionado sobre si podría llegar a LMP un sistema de repetición de jugadas con justificación por parte del ampayer.

“Podría ser, hay implicaciones como que tenemos que tener el audio adecuado y el ampayer en este caso pudiese explicar un poco la situación, aunque también por otro lado va en contra del tipo de juego, yo creo que puede ser algo que pudiésemos implementar de alguna u otra forma”, finalizó.