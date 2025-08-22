Los Venados de Mazatlán no se quedaron atrás de la competencia que puede presumir a algunos mexicanos ligamayoristas en sus listas de pretemporada, apuntando al pítcher de casa José (Luis) Urquidy, quien ahora se rehabilita en las menores de los Tigres de Detroit.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Venados de Mazatlán no se quedaron atrás de la competencia que puede presumir a algunos mexicanos ligamayoristas en sus listas de pretemporada, apuntando al pítcher de casa José (Luis) Urquidy, quien ahora se rehabilita en las menores de los Tigres de Detroit.

Urquidy no defiende la causa de los rojos del puerto desde 2018-2019 (2-3, 4.50), meses antes de su estreno con los Astros de Houston y años atrás, en 2015-2016 (2-2, 1.39), cuando apenas era un jovencito y su mamá le aconsejaba, dio sus primeros pasos en la pelota invernal.

De siempre se ha dicho que los clubes de la Liga Mexicana del Pacífico usan como “ganchos” a los bigleaguers para atraer abonados a sus oficinas, pero hay excepciones que confirman la regla.

Por ejemplo, en las últimas temporadas, los Naranjeros de Hermosillo han convencido a Isaac Paredes, pero no al cátcher Alejandro Kirk que solamente acostumbra a soltar los músculos durante el otoño-invierno en el Fernando Valenzuela.

En la capital sonorense también convocan y responde el receptor suplente de los Astros, César Salazar y para lo que se avecina, aparte de los mencionados, si bien con las reservas del caso con el lesionado Paredes, invitaron a Alan Rangel (Filadelfia) y Omar Cruz (San Diego) que este año debutaron en el Big Show.

Sin olvidar a Javier Assad que igualmente da sus vueltas al parque que honra la memoria del extinto Valenzuela y que ya lanzó con ellos en su condición de prospecto de los Cachorros de Chicago.

En Mexicali se hacen a la idea de que el ahora relevista de los Marlins de Miami, Valente Bellozo, podría reportar, en tanto en Ciudad Obregón, desean repetir a Jonathan Aranda, quien no se guardó nada el pasado ciclo, actuando en 26 encuentros (.309, 6, 19).

Finalmente, los Tomateros de Culiacán quieren aventarse al ruedo con Julio Urías sudando la camiseta desde las prácticas, por razones obvias, y aunque actualmente no cotiza en las mayores, Joey Meneses (Mets) sigue siendo una atracción entre sus convidados.

UN día como hoy, en 2000: Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Expos de Montreal, 14-6, y Eric Karros se convirtió en el primer jugador de los californianos en conectar dos jonrones en un inning.

Pegó sus dos cuadrangulares en un ataque de nueve anotaciones en el sexto episodio. En total, los Dodgers apilaron seis “vuelacercas” en el cotejo.

Mañanitas para Cuauhtémoc Rodríguez (89), directivo de los Jaguares de Nayarit, Carl Yastrzemski (86) y Paul Molitor (69). El 22 de agosto de 2020 murió en Piedras Negras, Coahuila, el ex receptor y ex mánager, Gerardo Gutiérrez (73), víctima de COVID-19.

-“Los amigos se cuentan siempre dos veces: en las buenas para ver cuántos son... Y en las malas para ver cuántos quedan”.- Anónimo.

EN seguidillas.- En Japón, reapareció Trevor Bauer (4-10, 4.34) y lo volvieron a surtir en derrota de Yokohama DeNa Bay Stars ante Los Carpas de Hiroshima, 5x2. En seis y un tercio, admitió 9 incogibles y todo el carreraje... Poca actividad para Alejandro Osuna (.154, 1, 5) desde su nuevo llamado a los Rangers de Texas. Un par de turnos (2-0) y breves apariciones a la defensiva... El veterano de los Gigantes de San Francisco, Justin Verlander, cayó ayer a 1-10 y 4.64 en carreras limpias tras perder en San Diego. A los 42 años parece listo para el arrastre lento, pero noches atrás, el piloto Bob Melvin escribió en su querido diario con un pie en la cama, que Verlander tiró impecables siete innings de blanqueo (2h, 8k, 0bb) a los Rays de Tampa Bay.

rl4460520@gmail.com