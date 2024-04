CHICAGO._ A José Altuve le encanta México. Ama a su gente, ama el paisaje y ama la comida. Así que puedes imaginar lo emocionado que está el estelar segunda base venezolano por viajar con los Astros de Houston este fin de semana para la Mexico City Series, un enfrentamiento de dos juegos contra los Rockies de Colorado en la capital mexicana.

La serie, que se llevará a cabo el sábado y domingo en el Estadio Alfredo Harp Helú, marcará la séptima serie de temporada regular jugada en México, incluida la primera serie internacional de los Astros en el 2019, cuando enfrentaron a los Angelinos en Monterrey. Houston jugó un par de encuentros de exhibición contra los Padres en la Ciudad de México en 2016.

“Aman el beisbol tanto como los fanáticos en Estados Unidos”, dijo Altuve. “Tenemos un día libre allí y puedes ir y probar comida mexicana auténtica. Simplemente me encanta. Me encanta explorar y conocer cosas diferentes. He estado en México, he jugado allí con los Astros, pero también he estado de vacaciones y es un país increíble con gente increíble. Realmente estoy bien emocionado”.