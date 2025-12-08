Sin remedio, sigue el ‘tour’ de Tucson Baseball Team

CIUDAD DE MÉXICO:- Muy pocos aficionados de Tucson opinan en las plataformas del nuevo equipo de la Liga Mexicana del Pacífico y tampoco se sabe de quejas de los que adquirieron abonos, seguramente porque hubo devoluciones en tiempo y forma.

Lo que llama la atención es que, habiendo motivos para supuestos agravios, no hay ataques ni malas vibras para Víctor Cuevas Valenzuela y socios de Arizona, contrario a las reacciones en Navojoa.

La situación de la errante novena parece no tener remedio en vísperas del periodo vacacional en ambos lados, anticipando que seguirán siendo noticia de aquí al final, califiquen o no a los playoffs.

Para posteriormente mantener alto el “rating” de la LMP durante el receso por el morbo de saber si Cuevas persistirá en la aventura o atiende los llamados de supuestas plazas en territorio nacional que quieren arropar a los ex Mayos.

Lo que parece cosa juzgada es el no retorno al sur de Sonora, donde sólo quedan los Yaquis de Ciudad Obregón prendidos de alfileres con una afición que se lamenta por la supuesta lejanía del flamante estadio.

Por lo pronto, Tucson jugará a partir de hoy y hasta el jueves como local en Tepic y para más adelante solamente le quedarán Mazatlán y Jalisco para completar el recorrido inédito en invierno.

No olvidemos que en 2023, en la Liga Mexicana, los Piratas de Campeche fueron nómadas durante los cuatro meses que dura el rol regular por retraso en las obras de remodelación de su estadio “Nelson Barrera Romellón”.

UN día como hoy, en 1981: Los Dodgers de Los Ángeles intercambian a Rick Sutcliffe, Novato del Año de 1979, descontento con su exilio al bullpen, y al infielder Jack Perconte a los Indios de Cleveland por el jardinero Jorge Orta. Orta bateó apenas .217 para los Dodgers la próxima temporada, mientras que Sutcliffe liderará la Liga Americana en efectividad.

En 2006- Joakim Soria, de los Yaquis, lanzó el tercer juego perfecto en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico y se impuso 6x0 a los Naranjeros de Hermosillo, en Ciudad Obregón.

-“Que me odien, siempre y cuando me teman”.- Calígula.

ENTRE suspensivos.- Joey Meneses únicamente pegó dos imparables en 9 turnos en la serie del pasado fin de semana en la antigua Cajeme que los Tomateros ganaron 2-1, pero produjo cinco carreras, cuatro con elevados de sacrificio... Terry Bowens Jr. (.242, 3, 33), de los Naranjeros de Hermosillo, también levantó una cosecha sin desperdicio, .300 (10-3), con dos “homeruns” y 7 impulsadas, contra los Charros de Jalisco en el Fernando Valenzuela... El bigleaguer Daniel Duarte (1-1, 4, 0.00) va de 4-4 en oportunidades de rescate para los Cañeros de Los Mochis y no ha tolerado carreras limpias en 18 apariciones, en 17 innings y dos tercios, con 15 chocolates y 3 bases por bolas... Los Jaguares de Nayarit, que perdieron sus recientes dos series ante Algodoneros en Guasave y Águilas de Mexicali en el Coloso del Pacífico “Alejo Peralta”, son terceros en el standing global (27-20), pero primeros en la suma de puntos (17).