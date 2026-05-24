$!Sinaloa avanza a semifinales en softbol de Olimpiada Nacional con dominio del ‘Kamikaze’ Pérez

PUEBLA._ La selección Juvenil Menor varonil de Sinaloa consiguió su pase a las semifinales de la disciplina de softbol en la Olimpiada Nacional Conade 2026, luego de imponerse con autoridad 9-2 a Guerrero, en un duelo donde brilló desde la loma Oswaldo “Kamikaze” Pérez. El lanzador sinaloense trabajó durante seis entradas completas, permitiendo únicamente tres imparables -dos de ellos cuadrangulares-, además de recetar nueve ponches, otorgar dos bases por bolas y golpear a tres bateadores. El equipo sinaloense enfrentará este lunes a Sonora por el boleto a la gran final.

La ofensiva sinaloense respaldó desde temprano a Pérez con dos carreras en la primera entrada. Posteriormente agregaron una más en la cuarta, otra en la quinta y un rally definitivo de cinco anotaciones en la sexta para asegurar la victoria y el boleto a la siguiente ronda. Andrés Naserau destacó a la ofensiva con un cuadrangular de dos carreras, mientras que José Soto produjo otra más con doblete. Guerrero respondió con jonrones de Alejandro García y Maximiliano Olascoaga, pero no fue suficiente para evitar la eliminación. Al finalizar el encuentro, Oswaldo Pérez aseguró sentirse orgulloso del desempeño del equipo y motivado de cara a la semifinal. “Contento, la verdad, contento. Orgulloso del equipo, orgulloso de mí. Esto es un inicio porque acabamos de pasar y vamos por todo”, expresó.

Asimismo, señaló que el equipo mantiene la confianza y la mentalidad fuerte para buscar la medalla de oro. “Me siento bien, relajado, mentalidad del equipo fuerte, nadie nos va a poder parar”, afirmó. FEMENIL MENOR SE DESPIDE CON UN SIN HIT, PERO CON CARRERA En la rama Juvenil Menor femenil, Sinaloa cerró su participación en la justa nacional con una aplastante victoria de 26-1 sobre el anfitrión Puebla.