$!Sinaloa avanza a semifinales en softbol de Olimpiada Nacional con dominio del ‘Kamikaze’ Pérez

PUEBLA._ La selección Juvenil Menor varonil de Sinaloa consiguió su pase a las semifinales de la disciplina de softbol en la Olimpiada Nacional Conade 2026, luego de imponerse con autoridad 9-2 a Guerrero, en un duelo donde brilló desde la loma Oswaldo “Kamikaze” Pérez.
El lanzador sinaloense trabajó durante seis entradas completas, permitiendo únicamente tres imparables -dos de ellos cuadrangulares-, además de recetar nueve ponches, otorgar dos bases por bolas y golpear a tres bateadores.
El equipo sinaloense enfrentará este lunes a Sonora por el boleto a la gran final.
La ofensiva sinaloense respaldó desde temprano a Pérez con dos carreras en la primera entrada. Posteriormente agregaron una más en la cuarta, otra en la quinta y un rally definitivo de cinco anotaciones en la sexta para asegurar la victoria y el boleto a la siguiente ronda.
Andrés Naserau destacó a la ofensiva con un cuadrangular de dos carreras, mientras que José Soto produjo otra más con doblete. Guerrero respondió con jonrones de Alejandro García y Maximiliano Olascoaga, pero no fue suficiente para evitar la eliminación.
Al finalizar el encuentro, Oswaldo Pérez aseguró sentirse orgulloso del desempeño del equipo y motivado de cara a la semifinal.
“Contento, la verdad, contento. Orgulloso del equipo, orgulloso de mí. Esto es un inicio porque acabamos de pasar y vamos por todo”, expresó.
Asimismo, señaló que el equipo mantiene la confianza y la mentalidad fuerte para buscar la medalla de oro.
“Me siento bien, relajado, mentalidad del equipo fuerte, nadie nos va a poder parar”, afirmó.
FEMENIL MENOR SE DESPIDE CON UN SIN HIT, PERO CON CARRERA
En la rama Juvenil Menor femenil, Sinaloa cerró su participación en la justa nacional con una aplastante victoria de 26-1 sobre el anfitrión Puebla.
La gran figura del encuentro fue Julia Ramírez, quien lanzó juego sin hit, aunque permitió una carrera en la tercera entrada tras una base por bolas, donde se le fue el juego perfecto. La lanzadora también recetó cuatro ponches durante su actuación.
Sinaloa explotó ofensivamente desde el arranque con cinco carreras en la primera entrada y un impresionante ataque de 21 anotaciones en la segunda, destacando el cuadrangular de Irlanda Perea.
Pese a no lograr avanzar, Julia Ramírez manifestó sentirse satisfecha con el desempeño del equipo durante el torneo.
“Muy feliz, muy satisfecha con los resultados. No nos tocó, pero el otro año será”, comentó.
La jugadora mazatleca dedicó su actuación a su familia y a toda la gente de Mazatlán, además de agradecer el respaldo brindado por el Gobierno del Estado al deporte sinaloense.
“Es de mucha ayuda y le agradecemos mucho al estado que nos apoye y apoye al deporte”, señaló.
Con estos resultados, Sinaloa mantiene vivas sus aspiraciones de medalla en la rama varonil, mientras que la femenil concluye su participación dejando una muestra de carácter y talento en el diamante.