$!Sinaloa impulsa el beisbol 5 en escuelas con primera capacitación estatal

CULIACÁN._ Con el propósito de fortalecer la formación docente y promover nuevas disciplinas deportivas en las escuelas, el Departamento de Educación Física Federal, en coordinación con la Dirección de Educación Física Artística y Tecnológica, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), lleva a cabo la primera capacitación estatal en beisbol 5.

La jornada se desarrolla en las instalaciones del Isde y el Gimnasio María del Rosario Espinoza, con la participación de 120 maestros de Educación Física de las supervisiones de Culiacán y Navolato, quienes se preparan para implementar esta nueva modalidad dentro de los Juegos Deportivos Escolares del nivel básico 2025-2026.

Durante la inauguración se contó con un presídium integrado por la Daniela Campos Parra, encargada de la Dirección de Desarrollo del Deporte del Isde; Jorge Fragozo, en representación de Filiberto Padilla Martín, director de Educación Física; Refugio Quintero Baca, jefe del Departamento de Educación Física Federal; y Ricardo González Aispuros, jefe del Departamento de Educación Secundarias Técnicas.

Asimismo, participaron como ponentes la entrenadora de la Selección Mexicana de beisbol 5, Tania Nilovna González Galindo; el presidente de Asociación de softbol, Jesús Alfredo Lerma Martínez; y el entrenador de la Selección Mexicana de esta disciplina, Jesús Jorge Sandoval Rocha; quienes compartieron sus conocimientos sobre la enseñanza, metodología y aplicación práctica de este deporte en el entorno escolar.