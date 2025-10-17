$!Sinaloa impulsa el beisbol 5 en escuelas con primera capacitación estatal

CULIACÁN._ Con el propósito de fortalecer la formación docente y promover nuevas disciplinas deportivas en las escuelas, el Departamento de Educación Física Federal, en coordinación con la Dirección de Educación Física Artística y Tecnológica, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), lleva a cabo la primera capacitación estatal en beisbol 5.
La jornada se desarrolla en las instalaciones del Isde y el Gimnasio María del Rosario Espinoza, con la participación de 120 maestros de Educación Física de las supervisiones de Culiacán y Navolato, quienes se preparan para implementar esta nueva modalidad dentro de los Juegos Deportivos Escolares del nivel básico 2025-2026.
Durante la inauguración se contó con un presídium integrado por la Daniela Campos Parra, encargada de la Dirección de Desarrollo del Deporte del Isde; Jorge Fragozo, en representación de Filiberto Padilla Martín, director de Educación Física; Refugio Quintero Baca, jefe del Departamento de Educación Física Federal; y Ricardo González Aispuros, jefe del Departamento de Educación Secundarias Técnicas.
Asimismo, participaron como ponentes la entrenadora de la Selección Mexicana de beisbol 5, Tania Nilovna González Galindo; el presidente de Asociación de softbol, Jesús Alfredo Lerma Martínez; y el entrenador de la Selección Mexicana de esta disciplina, Jesús Jorge Sandoval Rocha; quienes compartieron sus conocimientos sobre la enseñanza, metodología y aplicación práctica de este deporte en el entorno escolar.
Durante las entrevistas, los especialistas destacaron el valor formativo e inclusivo de esta nueva disciplina.
“El objetivo de esta capacitación es bajar la información y brindarla a los maestros de Educación Física de primaria y secundaria, para que enseñen a los niños a jugar beisbol 5 y se desarrolle el deporte en los Juegos Escolares. Con ello, buscamos formar una selección de Sinaloa que nos represente en niveles juveniles y, por qué no, en los Juegos Conade”, señaló Alfredo Lerma.
Por su parte, el entrenador Jesús Jorge Sandoval Rocha resaltó que esta disciplina representa una herramienta pedagógica innovadora.
“Incluir el beisbol 5 en el programa educativo es algo nuevo para ellos. Este deporte tiene un enfoque de inclusión y desarrollo socioemocional que es fundamental en la educación básica, ya que promueve la convivencia, el respeto y el trabajo en equipo”.
Finalmente, Tania Nilovna González Galindo y Lerma Martínez coincidieron en reconocer el respaldo institucional recibido.
“Hemos tenido muy buen apoyo por parte del Gobierno del Estado, del Instituto Sinaloense del Deporte y de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Agradecemos especialmente a los departamentos de Educación Física por implementar este deporte, que además de divertido, es muy inclusivo”, expresaron.