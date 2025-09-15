$!Sinaloense Carlos Buelna firma con Toros de Tijuana, de la Liga Mexicana de Beisbol

El cátcher culichi Carlos Eduardo Buelna Peña firmó con la organización de Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Beisbol, dando un paso importante en su carrera y logrando un gran objetivo rumbo al profesionalismo, esto a sus 17 años de edad. Nacido el 14 de abril del 2008 en Culiacán, Sinaloa y con inicios en el beisbol infantil desde los 3 años, Carlos Buelna ha logrado este sábado algo que todos los niños sueñan en su andar por el rey de los deportes, firmar con un equipo profesional.

Tras plasmar su rúbrica y unirse al cuadro astado, el catcher sinaloense se mostró muy optimista y satisfecho por lo conseguido al día de hoy, manteniendo el compromiso de seguir trabajando en busca de ser visto por alguna organización de Grandes Ligas. “Para mí es un honor ser parte de las filas de Toros, me emociona y entusiasma el seguir adelante, buscar la firma para Estados Unidos si Dios quiere, estoy muy emocionado por el apoyo que me han dado este tiempo y también me da gusto ver que mi trabajo está dando frutos, ojalá un día pueda estar en la ‘Gran Carpa’”, señaló. Tras iniciar su formación en la Liga Tres Ríos de Culiacán, emigró a la Liga Juvenil de Chihuahua desde hace un par de años, Buelna Peña menciona cómo fue su repentina firma con el conjunto fronterizo de la LMB.