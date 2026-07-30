Sinaloense JC Gamboa disputa el cetro de bateo en la Liga Mexicana

De los 99 lanzadores nacidos en México en los registros de Major League Baseball, un total de 14 no lograron ninguna victoria, aunque dos de ellos todavía pueden regresar para intentarlo nuevamente: Alan Rangel (0-3, 4.46), de los Filis de Filadelfia, y el prospecto de los Padres de San Diego, Omar Cruz (0-0, 4.91), en la actualidad ambos en AAA.

CIUDAD DE MÉXICO._ De los 99 lanzadores nacidos en México en los registros de Major League Baseball, un total de 14 no lograron ninguna victoria, aunque dos de ellos todavía pueden regresar para intentarlo nuevamente: Alan Rangel (0-3, 4.46), de los Filis de Filadelfia, y el prospecto de los Padres de San Diego, Omar Cruz (0-0, 4.91), en la actualidad ambos en AAA.

Viene a colación porque el número 99 y reciente estreno, el jalisciense Gerardo Carrillo (1-0, 1.50), se adjudicó su primer triunfo en su tercera aparición con los Diamondbacks de Arizona que lo jalaron a sus filas hace unos meses.

Carrillo tiró dos episodios contra los Piratas de Pittsburgh y sus buenos oficios, además de las circunstancias propias del juego, permitió que se encontrara pronto con algo que se le negó a algunos de sus antecesores en el Big Show.

MÁS de dos millones de personas vieron el video en X en menos de 12 horas, y muchos fanáticos no lo podían creer. Se trata del choque entre el jardinero de Oklahoma City (Dodgers), Alek Thomas, y la mascota de los River Cats de Sacramento (San Francisco), en los preliminares de un encuentro en AAA, el pasado fin de semana.

En la grabación se observa cómo la botarga hace un recorrido en un patín eléctrico de esos que se han puesto de moda en las calles y banquetas, y al pasar cerca de la caseta de Oklahoma, se dio el encontronazo justo en el momento en que el pelotero iniciaba la carrera rumbo al jardín derecho.

Thomas y la mascota salieron ilesos, pero en las redes la mayoría coincide en que la culpa fue del jardinero México-americano por no reparar en alguien en movimiento y que además iba disfrazado de un voluminoso Santa Claus. Thomas quizás no tenga excusa para no haberlo visto venir.

“Para ser justos, la culpa es 100% de Alek”. “Pasó cinco temporadas en las Grandes Ligas solo para terminar atropellado por una mascota”. “El tipo perdió toda su aura”, algunas de las espontáneas opiniones.

El 2026 ha resultado un año complicado para Thomas, de 26 años. Fue dado de baja por los Diamondbacks de Arizona (.181, 2, 10), después de un periodo de lesiones y su desempeño en la sucursal de los Dodgers (.259, 5, 21) no es como para echar las campanas al vuelo.

Sin embargo, en la oficina de los bicampeones piensan que Thomas sería un reemplazo a la medida de cualquier emergencia no solo en la recta final de la temporada, sino en los playoffs, como el ex Cañero Justin Dean en 2025.

FALTANDO dos series para el cierre de hostilidades en el rol regular de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos podrían retener el campeonato de bateo que en 2025 ganó su segunda base, Carlos Sepúlveda, y que ahora disputa el torpedero Juan Carlos Gamboa (.365), como único mexicano en el “top ten” al dominicano de los Conspiradores de Querétaro, Rainel Rosario (.367).

Hace unos años, el mochiteco Gamboa fue proclamado el mejor jugador de México por el dueño de los pingos, el CP Alfredo Harp Hélu, aunque en Ciudad Obregón (.276, 3, 15) no están muy convencidos de eso.

En el pitcheo, ninguno nacido en territorio nacional aparece entre los 10 de la fama, pero se conoce de uno de doble nacionalidad de los Toros de Tijuana, David Martínez (7-1, 1.96), quien prácticamente trae en la bolsa el cetro de carreras limpias admitidas.

JOSÉ Urquidy (6-4, 3.45) cayó de pie en su presentación en la filial de los Medias Blancas de Chicago, Caballeros de Charlotte, en la Liga Internacional AAA, tras su abrupto traslado de los dominios de los Piratas.