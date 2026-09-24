Sinaloense Juan Carlos Valle busca valorar significado de Asociación de Ligas Infantil y Juveniles de la República Mexicana

MAZATLÁN._ El originario de Culiacán, Juan Carlos Valle Quintero, asumirá en noviembre próximo la presidencia nacional de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de la República Mexicana AC para el periodo 2026-2028.

El candidato único a la dirigencia nacional visitó el puerto para exponer sus propuestas y escuchar la de los directivos de la Región 4 y sus presidentes de liga.

Valle Quintero tomará el cargo de Rito Flores en el próximo Congreso Nacional de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de la República Mexicana.

Valle Quintero a celebrarse del 5 al 8 de noviembre de 2026 en Los Mochis.

El culiacanense señaló que tomó la decisión con el objetivo de representar a las diferentes regiones del país y trabajar en un proyecto que permita atender las principales necesidades de las ligas infantiles y juveniles.

“Tenemos esas ganas de representar a la Asociación, hace un mes salió la convocatoria y nos registramos.

“Nuestro reto es valorar lo que significa la Asociación ante la sociedad y darle el valor que se merece para que las nuevas generaciones continúen fortaleciendo este movimiento tan importante en el País”, expresó Valle Quintero.

El candidato oficial y único aspirante contará con una directiva de 15 personas que le acompañarán y cree que al menos dos serán de Mazatlán, debido a la importancia que tiene la entidad en los eventos de la Asociación.

El directivo externó que representa mayor responsabilidad al ser el único aspirante a la presidencia del consejo directivo.

“Afortunadamente no hay nadie en el camino, pero sabemos que es una doble responsabilidad de estar enfrentando este proyecto y con la confianza que me dan las regiones de todo el país”.

Escuchó a cada uno de los presentes de la Región 4, entre presidentes, consejeros y José Carlos Bernal, director de la Región.

“Tenemos tres vertientes que queremos trabajar y quiero escuchar a todos los presidentes de la Liga para ver qué está pasando, qué cambiar y qué mejorar”.