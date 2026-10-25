CIUDAD DE MÉXICO.- La desventaja de 0-2 en la Serie Mundial ha sido mortal de necesidad para la mayoría de los equipos que como los Rays de Tampa Bay estuvieron así, casi todos como visitantes al igual que los campeones 2026 de la Liga Americana.

De un total de 57 que mordieron el polvo en los dos primeros, únicamente 11 fueron capaces de una reacción que les abrió las puertas a la gloria, los más a la mano, los Yanquis de Nueva York de 1996, superando a los Bravos de Atlanta.

En esa oportunidad y de la mano de Joe Torre los neoyorquinos no se detuvieron sino hasta terminar con los ímpetus de aquellos Bravos conducidos por Bobby Cox, para imponerse en seis cotejos y empezar la dinastía que obtuvo tres banderines más, los últimos consecutivos entre 1998 y 2000.

Otros equipos que vinieron de atrás fueron los Dodgers de Los Ángeles de 1981 contra los Yanquis; los Reales de Kansas City en 1985 frente a los Cardenales de San Luis; los Mets de Nueva York en 1986 a expensas de los entonces salados Medias Rojas de Boston y ya un poco más atrás, en 1978, los Yanquis se la aplicaron a los Dodgers de Tom Lasorda.

LLEGÓ el hombre. Trevor Bauer ya se pone en forma para debutar en la Liga Dominicana con las Estrellas Orientales, quienes ganaron el jalón a billetazo limpio a equipos de toda la Confederación del Caribe, incluyendo a la LMP-Banamex, según palabras del ex bigleaguer que semanas atrás agradeció a todos su interés.

No hay fecha tentativa para el estreno del polémico ex ganador del trofeo Cy Young, pero deberá ir despacio porque tiene más de dos meses sin tirar una pelota en un encuentro formal, demasiado para un serpentinero.

Bauer no ejerce en la profesión que le ha dado fama y fortuna desde la última semana de agosto cuando los Diablos Rojos sorpresivamente mordieron el polvo ante los Pericos de Puebla en la segunda serie de playoff de la zona sur.

Extraoficialmente, se dice que el estadounidense que anda en estos trotes debido a sus problemas extra béisbol que lo sacaron de Major League Baseball, “picando piedra” en la Liga Mexicana, Liga Japonesa y en la independiente del Atlántico, cobrará 50 mil dólares mensuales.

En las semanas por venir, las Estrellas esperan al veterano jugador de cuadro Robinson Canó para armar el show y buscar el título y el boleto a la Serie del Caribe a Hermosillo 2027 y la que Bauer prometió asistir.

LOS Jaguares de Nayarit inactivaron a uno de los hermanos Groshans, el tercera base Jordan (.056, 0, 2), y en su lugar dieron de alta al jardinero dominicano Albert Fabián, quien en 2026 jugó en la sucursal AA de los Padres de San Diego, Misioneros de San Antonio.

Haciendo causa común con Tirso Ornelas, Fabián, que ayer mismo se presentó contra los Mayos de Navojoa en Guasave, bateó .268 con 12 jonrones, 54 impulsadas y 12 robos, en la finca de la Liga de Texas.

El otro Groshans, el cátcher Jaxx (.250, 1, 3) se mantiene en el ánimo del manager Luis Carlos Rivera, pero tendrá que apurarse para justificar su etiqueta del mejor receptor ofensivo de la pasada campaña de la liga independiente de la Asociación Americna.

UN día como hoy en 1992- Los Algodoneros de Guasave ganaron 2-1 a los Venados de Mazatlán en 22 entradas, el juego de mayor duración (7 horas y 2 minutos) en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico. Aarón Acosta se adjudicó el triunfo y perdió Enrique Herrera.

En 2002 - Los Gigantes parecían destinados a ganar su primera Serie Mundial desde 1954, cuando el lanzador Russ Ortiz —quien mantenía una blanqueada de 5-0— ponchó a Garret Anderson al inicio de la séptima entrada.

Sin embargo, los Ángeles de Anaheim anotaron seis carreras entre la séptima y la octava entradas del sexto juego, para la mayor remontada en la historia de la Serie Mundial de un equipo que se enfrentaba a la eliminación, venciendo a San Francisco 6-5 para forzar un séptimo juego.

Mañanitas para Toby Harrah (78), Mike Hargrove (77), Steve Rogers (77) y Steve Ontiveros. Cumpliría años, Gustavo Polidor, ex bigleaguer venezolano que fue asesinado en un asalto, el 18 de abril de 1995 en Caracas a los 33 años.

-“El infortunio pone a prueba a los amigos y descubre a los enemigos”.- Epiteto.

EN seguidillas.- El campeón de bateo del ciclo anterior en la Liga Mexicana del Pacífico con los Cañeros de Los Mochis, Eric Filia, se voló la barda anteanoche en Ciudad Obregón, su primer jonrón en el circuito desde 2024-2025, cuando atizó ocho. El año pasado no pegó en 223 turnos y en el actual tampoco en 33, mientras que en la Liga Mexicana se fue en blanco en 2026 en 230 oportunidades con los Acereros de Monclova y Leones de Yucatán... José Cardona, de los Yaquis, tiene dos juegos abriendo con cuadrangular... Los Halcones de Softbank aventajan 2-0 la Serie de Japón sobre Yokohama DeNa Bay Stars, tras dos victorias en extrainnings, de las cuales, Roberto Osuna ganó el primero tirando un episodio en blanco. Ellos reanudarán mañana.