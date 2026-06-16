Sólo el susto para Andrés Muñoz; Javier Assad contra los Rockies

CIUDAD DE MÉXICO.- Los médicos de los Marineros de Seattle autorizaron a Andrés Muñoz (3-4, 10, 5.92) para mantenerse activo después de resentirse de la espalda en el último juego de la serie contra los Nacionales en Washington.

Muñoz abandonó el pasado domingo luego de que no pudo sacar out en una labor en que permitió un hit y otorgó una base por bolas que significaron anotaciones. Tenía casi una semana sin acción no por falta de ganas, sino por escasez de oportunidades para el rescate.

El sinaloense ha admitido carreras en cuatro de sus pasados seis relevos, compilando en ese lapso, una derrota y un salvamento con efectividad de 11.59, cinco chocolates y cuatro bases por bolas en cuatro innings y dos tercios.

Los Marineros también tienen en observación al cubano-mexicano Randy Arozarena, diagnosticado con una distensión en una corva que lo dejó en el banco en los pasados tres encuentros y cuyas condiciones serán evaluadas en el día a día.

Arozarena, quien promedia .291 con 7 bambinazos y 33 producidas, se lastimó el pasado fin de semana en el primer desafío en Washington, luego de emplearse a fondo para llegar a salvo a la primera almohada con un hit dentro del cuadro.

JAVIER Assad (4-1, 3.99) volverá a la carga este miércoles por la noche en su condición de abridor emergente cuando los Cachorros de Chicago enfrenten a los Rockies de Colorado, en el Wrigley Field de la “ciudad de los vientos”, dirían los antiguos.

El diestro nativo de Tijuana viene de lucir en sus previas dos actuaciones contra los Gigantes de San Francisco, ambas de seis entradas sin permitir rayitas y de las cuales ganó una como visitante.

En su trayectoria ante los Rockies, Assad tiene un registro de 3-1 y 4.94 en carreras limpias admitidas con 21 ponches y 10 boletos en 25 innings y un tercio, sobre seis juegos, cinco como inicialista.

A pesar de sus buenos oficios, los reportes indican que su posición en la rotación del manager, Craig Counsell, podría desvanecerse con el probable retorno de la lista de enfermos de Matthew Boyd (2-1, 6.00).

LA centenaria Liga Mexicana anuncia para el domingo 28 de junio en Monterrey el Juego de Estrellas, Mexicanos versus extranjeros, en un programa de tres días que contempla, entre otras cosas, la gustada competencia de cuadrangulares.

La selección tricolor será dirigida por Benjamín Gil, de los Charros de Jalisco y “reforzada” por los cubanos naturalizados, los bateadores Henry Urrutia (Querétaro), Albert Lara (Saltillo) y Maikel Serrano (Aguascalientes) y el serpentinero estadounidense de los Charros, Zack Grotz.

Mientras que el piloto bicampeón en el timón de los Diablos Rojos de México, Lorenzo Bundy, estará al frente de los foráneos, en la primera confrontación entre aztecas e importados desde 2001.

Los mexicanos dominan 17-13 a la legión extranjera en el clásico de media temporada que se celebró por primera vez en 1947 en el Parque Delta de la capital del país y en donde ganaron los forasteros, 5x2.

UN día como hoy en 2001 - Blake Stein, de los Reales de Kansas City, ponchó a ocho bateadores consecutivos, y a 11 en 5 2/3 innings, pero los Cerveceros lo vencieron 5x2 ante 44,554 en el Miller Park de Milwaukee.

Solo Nolan Ryan (dos veces), Ron Davis y Roger Clemens han logrado ocho ponches seguidos en la Liga Americana. Tom Seaver ostenta el récord de las Grandes Ligas con diez ponches al hilo, establecido en 1970.

También en 2001- Vuelve el Juego de Estrellas de Mexicanos contra Extranjeros en la Liga Mexicana, ganando los aztecas 9 a 0, en el Foro Sol de la Ciudad de México, nueva casa de Diablos Rojos y Tigres.

Mañanitas para David Concepción (78), Shawn Abner (60) y Alfredo Despaigne (40). Hoy cumpliría años Jaime Pérez Avellá (96), directivo que logró campeonatos con los Ángeles de Puebla en 1979 y 1986 y Piratas de Campeche en 1983.

-“A partir de los 50 años, las personas tienden a ser más felices y menos ansiosas”.- Jane Fonda

ENTRE suspensivos.- El dominicano Aderlin Rodríguez está de regreso a la Liga Mexicana en la que es feliz como lombriz, tras discreto paso por el beisbol de Corea del Sur. En su debut y despedida de la pelota asiática, Rodríguez bateó .264 con 10 “vuelacercas” y 31 impulsadas para los Tigres de Kía... Alan Rangel (3-4, 3.74) busca retomar su buen paso en la sucursal AAA de los Filis de Filadelfia, Lehigh Valley. Este miércoles abrirá contra los Medias Rojas de Worcester... Los Charros de Jalisco dijeron adiós a la Liga Femenil de Softbol, donde sus muchachas fueron las primeras campeonas en 2024. Liga Mexicana del Pacífico y Liga Mexicana, en ese orden, según un boletín echado a las redes, son las prioridades de los González Íñigo. Se van las “Charras” y en 2027 aterrizarán las “Leonas” de Yucatán de los Arellano Hernández.