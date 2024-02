JUPITER._ Sonny Gray no es un jugador que a menudo exprese sus emociones, especialmente cuando está en un entorno de beisbol. El nuevo as de los Cardenales de San Luis pocas veces permite que se altere su enfoque en el juego.

Sin embargo, cuando el mánager del club, el dominicano Oliver Mármol, junto al coach de pitcheo Dusty Blake, le informaron al monticular de 34 años -- quien firmó con San Luis un pacto por 80 millones de dólares en el invierno -- que sería el abridor de los Cardenales en el Día Inaugural del 28 de marzo ante los Dodgers, el monticular rompió un poco con ese esquema.

“Se me puso la piel de gallina mientras estaba sentado ahí”, confesó Gray, tras su debut de pretemporada el martes. “Me ericé y me reí de varias cosas. Fue genial. He disfrutado todas las conversaciones que he tenido con Oli”.

Mármol mencionó que decantarse por Gray para el primer encuentro del año es algo que ha sabido desde finales de noviembre, cuando los Cardenales se hicieron con el derecho en la agencia libre.

El año pasado, con los Mellizos, Gray terminó en el segundo lugar de la votación para el Premio Cy Young de la Liga Americana, tras registrar la tercera mejor efectividad en las Mayores (2.79).

(Con información de MLB)