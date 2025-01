MAZATLÁN._ Con la firme voluntad por cumplir el sueño de Emiliano de convertirse en un beisbolista profesional, Venados de Mazatlán se sumó a la campaña “Sé Un Rey Mago”, que desde hace 32 años Editorial Noroeste viene organizando.

Al enterarse que uno de los máximos anhelos de Emiliano es algún día poder debutar como beisbolista, Venados no dudó en sumarse a esta campaña para poder seguir impulsando el sueño de este joven.

Fue por eso que el club mazatleco le hizo llegar al pequeño una jersey y una gorra del equipo, así como también una pelota firmada por varios jugadores del equipo, la cual terminó cautivando a Emiliano y su familia.

“Estoy muy feliz. No me esperaba el regalo del equipo y me gustó mucho que me dieran la pelota firmada”, dijo Emiliano.

“El que Venados le haya mandado la pelota firmada, más que la casaca y la gorra, el que se hayan tomado el tiempo para mandarle eso a mi hijo es lo que emociona”, dijo Karen, su madre.

Emiliano no tardó en presumir sus obsequios, además de comentar no esperar el momento para poder mostrárselos a sus compañeros de equipo Cubitos de la Liga Muralla, donde juega como shortstop y tercera base.

Además de los regalos entregados por Venados de Mazatlán, el pequeño también recibió por parte de los Reyes Magos una bicicleta, con la cual espera salir a pasear junto a sus amigos y primos.

Venados de Mazatlán no solamente hizo realidad el sueño de Emiliano, pues además regaló algunas playeras, gorras, libretas y juguetes para hacer burbujas.