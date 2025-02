TAMPA, Florida._ Los compañeros de equipo recibieron a Marcus Stroman con abrazos y palmadas en la espalda dentro del clubhouse de los Yanquis el viernes por la mañana, dando la bienvenida al derecho veterano de vuelta a los Entrenamientos de Primavera después de una ausencia de dos días en medio de rumores de cambio.

Stroman bromeó que llegó “técnicamente temprano”, refiriéndose a una fecha obligatoria del 22 de febrero estipulada por el Acuerdo Colectivo entre MLB y el sindicato de jugadores. También afirmó que está físicamente listo para continuar preparándose como abridor para la venidera temporada.

“En esta etapa de mi carrera, priorizo poner mi cuerpo en forma”, dijo Stroman. “No creo que haya sido necesario que estuviera aquí los últimos días, dado el clima. Hablé con (el mánager Aaron Boone). Tuvimos una gran conversación. Todo está honestamente perfecto y sin problemas, y mi relación con los muchachos en el clubhouse no ha cambiado. Me siento muy bien de estar de vuelta y estoy listo para empezar”.

Los lanzadores y receptores de los Yanquis se presentaron en el George M. Steinbrenner Field el martes, incluyendo a Stroman, quien se sometió a un examen físico obligatorio en esa fecha.

Stroman luego estuvo ausente para las primeras dos sesiones de entrenamiento, que incluyeron sesiones de práctica de bateo en vivo lanzadas por Gerrit Cole y Carlos Rodón. Stroman expresó que ha estado enfrentando a bateadores por su cuenta y está preparado desde el punto de vista de resistencia.

“Simplemente sentía que hoy era un buen día para venir”, dijo Stroman. “El Día de San Valentín; siento que las vibras van a ser las correctas. Todos están contentos en este día.

Stroman manifestó que tuvo una “difícil” temporada baja, que incluyó la pérdida de una casa en Malibu, California, debido a los incendios en esa parte de dicho estado.

“He estado lidiando con mucho”, dijo Stroman. “Si alguien puede donar a la Liga de Asistencia, hay muchas organizaciones y fundaciones benéficas. Hay mucha gente que está pasando por mucho en este momento. Muchas familias de ciudades y pueblos de bajos ingresos han perdido absolutamente todo”.

Stroman, de 33 años, tuvo récord de 10-9 y efectividad de 4.31 en 30 juegos (29 como abridor) con los Yanquis la temporada pasada, su primera con los Bombarderos del Bronx.

El diestro trasladado al bullpen en septiembre, después de experimentar dificultades en la segunda mitad de la campaña y no lanzó en la postemporada. Luego, fue desplazado aun más por la firma en diciembre del zurdo Max Fried.

En la actualidad, el papel de Stroman no está claro. Sería la sexta opción para una rotación de cinco hombres que también incluirá al dominicano Luis Gil y Clarke Schmidt. Stroman dijo que no consideraría comenzar la temporada como relevista, afirmando lo siguiente: “Soy un abridor. No lanzaré desde el bullpen. Soy abridor”.

Boone expresó que es demasiado pronto para hacer una declaración definitiva sobre cómo el club usaría a Stroman.

“Primero que nada, feliz Día de San Valentín. Es el 14 de febrero”, dijo Boone. “Te estás adelantando demasiado con esto. Lo estamos preparando, lo estamos formando para que sea un lanzador abridor. Eso está muy lejos. Obviamente, abordaremos cualquier cosa que tengamos que abordar una vez que nos encontremos en ciertas situaciones. Pero en este momento, el enfoque es prepararlo para que esté listo”.

Al preguntársele si los Yanqui ponderarían una rotación de seis abridores, Boone contestó lo siguiente: “Nunca digas nunca. Digo, no necesariamente tengo previsto eso, pero veremos dónde estamos”.

El contrato de Stroman ha presentado un obstáculo para posibles canjes. Se le deben 18 millones de dólares este año, con una opción por la misma cantidad para el 2026 que se activará si lanza 140 entradas. Los Cardenales han estado buscando cambiar al tercera base Nolan Arenado, pero han indicado que no están interesados en Stroman.

“Estoy bien concentrado. Nada puede afectarme”, afirmó Stroman. “Yo sé quién soy como lanzador. Puedo competir a cualquier nivel con cualquier equipo. Si estoy aquí, si no estoy aquí, mi cuerpo está listo. Estoy listo para salir y hacer más de 30 aperturas”.