$!Soy persona de retos y siempre estoy motivado: Aldo Montes

MAZATLÁN._ El serpentinero Aldo Montes fue una de las novedades del campo de entrenamientos de Venados de Mazatlán en el estadio Teodoro Mariscal.
El lanzador derecho asume el reto de arribar a Venados tras una larga estancia con el equipo de la capital sinaloense Tomateros de Culiacán.
“En lo personal siempre me han gustado los retos, soy persona de retos y siempre estoy motivado. Siempre es algo que tengo en mente de dar el cien por ciento en todo y seguir motivado día con día, eso creo que es lo que me ha mantenido y mi familia que siempre está apoyándome”, externó Montes.
Montes llegó a Venados vía cambio múltiple con los Tomateros de Culiacán.
En invierno debutó con Tomateros en 2015-2016 y participó a lo largo de 10 campañas.
El llegar a un nuevo club lo toma con mucho agrado y responsabilidad.
“Muy motivado de este paso, de llegar a este equipo, entonces venimos bien, estamos bien gracias a Dios”.
Expresó que ve un buen conjunto, muy contento, muy motivado y hay que seguir así a lo largo de la temporada.
Entrenamientos
Con la novedad de Aldo Montes, Jesús Ríos y Rubén Reyes, se cumplió el tercer día de pretemporada de Venados de Mazatlán.
Para el inicio de semana se esperan las incorporaciones de Ramón “Pulpa” Ríos y el mánager Chris Roberson, quien se encuentra terminando sus compromisos con la organización de Tampa Bay.