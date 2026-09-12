Beisbol
|
LMP

Soy persona de retos y siempre estoy motivado: Aldo Montes

Tras una década con Tomateros de Culiacán, el lanzador derecho se integró al tercer día de pretemporada en el Estadio Teodoro Mariscal motivado por aportar su experiencia al pitcheo porteño
Rafael Moreno
Rafael Moreno |
12/09/2026 14:22
12/09/2026 14:22

MAZATLÁN._ El serpentinero Aldo Montes fue una de las novedades del campo de entrenamientos de Venados de Mazatlán en el estadio Teodoro Mariscal.

El lanzador derecho asume el reto de arribar a Venados tras una larga estancia con el equipo de la capital sinaloense Tomateros de Culiacán.

“En lo personal siempre me han gustado los retos, soy persona de retos y siempre estoy motivado. Siempre es algo que tengo en mente de dar el cien por ciento en todo y seguir motivado día con día, eso creo que es lo que me ha mantenido y mi familia que siempre está apoyándome”, externó Montes.

$!Soy persona de retos y siempre estoy motivado: Aldo Montes

Montes llegó a Venados vía cambio múltiple con los Tomateros de Culiacán.

En invierno debutó con Tomateros en 2015-2016 y participó a lo largo de 10 campañas.

El llegar a un nuevo club lo toma con mucho agrado y responsabilidad.

“Muy motivado de este paso, de llegar a este equipo, entonces venimos bien, estamos bien gracias a Dios”.

Expresó que ve un buen conjunto, muy contento, muy motivado y hay que seguir así a lo largo de la temporada.

Entrenamientos

Con la novedad de Aldo Montes, Jesús Ríos y Rubén Reyes, se cumplió el tercer día de pretemporada de Venados de Mazatlán.

  • $!Soy persona de retos y siempre estoy motivado: Aldo Montes
  • $!Soy persona de retos y siempre estoy motivado: Aldo Montes
  • $!Soy persona de retos y siempre estoy motivado: Aldo Montes

Para el inicio de semana se esperan las incorporaciones de Ramón “Pulpa” Ríos y el mánager Chris Roberson, quien se encuentra terminando sus compromisos con la organización de Tampa Bay.

#Beisbol
#Liga Mexicana del Pacífico
#Aldo Montes
#Venados de Mazatlán
#Mazatlán
#Estadio Teodoro Mariscal
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube