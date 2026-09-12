$!Soy persona de retos y siempre estoy motivado: Aldo Montes

MAZATLÁN._ El serpentinero Aldo Montes fue una de las novedades del campo de entrenamientos de Venados de Mazatlán en el estadio Teodoro Mariscal.

El lanzador derecho asume el reto de arribar a Venados tras una larga estancia con el equipo de la capital sinaloense Tomateros de Culiacán.

“En lo personal siempre me han gustado los retos, soy persona de retos y siempre estoy motivado. Siempre es algo que tengo en mente de dar el cien por ciento en todo y seguir motivado día con día, eso creo que es lo que me ha mantenido y mi familia que siempre está apoyándome”, externó Montes.