TORONTO._ El nuevo gurú del antienvejecimiento de Canadá se está apoderando de la División Este de la Liga Americana.

George Springer no tiene sueros mágicos que vender. No está aquí para predicar las maravillas de los baños fríos, la terapia de luz roja ni una nueva fruta milagrosa repleta de antioxidantes. No se trata de bótox, se trata de beisbol, y Springer ha descubierto su fuente de la juventud.

El 16to jonrón de la temporada de Springer preparó el terreno para la victoria por 4-3 sobre los Angelinos en el Rogers Centre, y casi los deja tendidos, pero Addison Barger fue el héroe del sábado. Su sencillo en la 11ma. entrada les dio a los Azulejos su séptima victoria consecutiva, ampliando su ventaja en la cima de la división.