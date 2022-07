NUEVA YORK._ No esperen que los Yanquis de Nueva York concreten una extensión de contrato con Aaron Judge en medio de la espectacular temporada del toletero y del equipo en este 2022.

Así lo afirmó el dueño de los Yanquis, Hal Steinbrenner, durante una conferencia por Zoom el miércoles, mientras surgen más interrogantes sobre el futuro de la mayor estrella de los Bombarderos, quien se convertiría en agente libre al final de esta campaña.

“Sin importar lo que suceda durante esta temporada, no daremos más informes sobre la situación”, declaró Steinbrenner. “Simplemente no lo haremos. Estoy completamente de acuerdo con Aaron en que esto no puede de ninguna manera ser una distracción”.

Judge y sus representantes negociaron durante la temporada muerta con el conjunto del Bronx una posible extensión, con el cañonero fijando un plazo del Día Inaugural. No se llegó a acuerdo alguno y Judge expresó que quedó “decepcionado”.