Stock, Pelham y Machuca, bajas en semifinales

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tomateros de Culiacán anunciaron la baja del relevista C.D. Pelham, quien va por una oportunidad con los Atléticos de Sacramento, y los Naranjeros de Hermosillo despidieron con pesar y afecto a su estelar Robert Stock, requerido por los Medias Rojas de Boston.

Ambos ya con experiencia en el Big Show, breve la de Pelham en el bullpen de los Rangers de Texas y más extensa la de Stock hasta con cuatro organizaciones, incluyendo a los Medias Rojas que los quieren de vuelta en sus filas.

Cuando Stock vino por primera vez a la Liga Mexicana del Pacífico, en 2017-2018, su desempeño con los Charros de Jalisco (1-1, 9, 4.15) lo proyectó a su debut meses después en Grandes Ligas , promocionado por los Padres de San Diego (1-1, 2.50).

Ahora, la triple corona de pitcheo llamó la atención de los scouts que no dudaron en recomendarlo a pesar de sus 35 años, metiendo en aprietos a los Naranjeros que aspiran al bicampeonato.

Pero esas no fueron las únicas ausencias definitivas, previo al ajetreo de las semifinales: los Cañeros de Los Mochis sufrieron la salida del relevista de las 90 millas-plus, Irving Machuca, supuestamente a pedido de los Rojos de Cincinnati, con quienes, sin embargo, todavía no había firmado.

Machuca compiló 3-0, efectividad de 1.37, 36 chocolates y 7 bases por bolas en 26 innings y un tercio, sobre 15 apariciones en el calendario regular. En los playoffs no estuvo tan efectivo (4.50) en 4 juegos, pero en el sexto de la serie contra Algodoneros de Guasave, ponchó a tres con las bases repletas, en su última actuación.

UN día como hoy, en 1970- Los Tomateros de Culiacán derrotaron 7-1 a los Cañeros de Los Mochis para poner 3-0 la serie final, combinando los lanzamientos de Horacio Piña y José Soto. Perdió el zurdo Salvador Sánchez.

En 1994 - Steve Carlton, ganador de 329 juegos y cuatro premios Cy Young, es elegido para el Salón de la Fama de Cooperstown, recibiendo casi el 96% de los votos en su primer año en las boletas. Orlando Cepeda se queda a siete votos del 75% requerido para la elección.

Carlton, quien dejó de hablar con los periodistas en 1973, tampoco concedió entrevistas el día de su entronización en 1995, limitándose a entregar un manuscrito en el que apuntó: “No creo que me sienta cómodo aceptando premios. No es mi naturaleza. Realmente no me gusta esto. A algunas personas les gusta esto y terminan en Hollywood. Ese no soy yo”.

Hoy es el cumpleaños de los ex lanzadores Alfredo Ortiz (81) y Luis Ignacio Ayala (49). También estaría de manteles largos, Bill Parlier (81), el ex jonronero y héroe de los Charros de Jalisco de 1971, fallecido en 2007.

ENTRE suspensivos.- Jordan Díaz, el colombiano ex ligamayorista que este invierno jugó para los Naranjeros (.233, 1, 8), firmó con los Búfalos de Orix, de la Liga Japonesa del Pacífico... Con casi el 40% de los votos publicados, Ichiro Suzuki continúa perfecto rumbo al Salón de la Fama... No hace mucho uno de los puntales de los Naranjeros, el segunda base Irving López va de 15-0 en los playoffs.