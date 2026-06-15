Sube y baja de Daniel Duarte con los Mets; Alejandro Osuna regresó a Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniel Duarte tuvo relevos consecutivos sábado y domingo del pasado fin de semana, después de que lo llamaron los Mets de Nueva York. Respondió con dos labores sin hit ni carreras contra los Bravos de Atlanta, en dos innings y un tercio en los que ponchó a dos y otorgó un boleto.

El diestro sonorense ya tenía otra actuación en ceros en 2026 del pasado 19 de mayo en su debut con los neoyorquinos, en dos capítulos y un tercio, con un hit y un chocolate ante los Nacionales en Washington.

De cualquier modo, Duarte regresó a temprana hora del lunes a los Jefes de Syracuse, filial AAA de los neoyorquinos, a seguir haciendo méritos para un nueva oportunidad, en su afán por establecerse en la gran carpa

Las lesiones han sido el peor azote en la trayectoria de Duarte, quien no obstante, se las ha ingeniado para forjar en el Big Show un récord que ya quisieran dos que tres: 4-0, un rescate, dos holds, 3.53 en carreras limpias admitidas, 31 ponchados y 25 bases por bolas en 43 innings y un tercio, rindiendo a los Rojos de Cincinnati (3-0, 1, 3.69) en 2022 y 2023 y Mellizos de Minnesota (1-0, 2.25) en 2024.

Otro convocado fue el jardinero Alejandro Osuna (.253, 0, 9) en su rol de “bombero” de los Rangers de Texas. Lo llevaron de vuelta para suplir al lesionado Evan Carter, directo y sin escalas de la filial Round Rock Express, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, en donde bateaba .286, un bambinazo y 12 impulsadas.

No parece lejano el día en que el hermano menor de Roberto Osuna eche raíces en Grandes Ligas, de acuerdo a lo proyectado por su organización, pero por ahora le conceden un papel apreciado por el mánager de los Rangers, Skip Schumaker.

EN Jalisco hicieron sus cuentas alegres con la visita de los Diablos Rojos el pasado fin de semana. Desafortunadamente, las lluvias de la época y que en el pasado perjudicaron a los Charros en la Liga Mexicana, estropearon la fiesta con una asistencia de 6,970 aficionados en una doble cartelera que requirió dos días para su consumación y otra de 8,641 con una larga demora.

En el balance, los Diablos Rojos ganaron el compromiso 2-1 para frustración de quienes, erróneamente, veían la oportunidad de la revancha por la barrida en la final, alias Serie del Rey, de 2025.

Ese agravio tampoco lo cobrarán las huestes leales a Benjamín Gil en la serie que inició el lunes en el estadio Alfredo Harp Helú, y que concluirá el miércoles para sacar la vuelta a la catarsis futbolera. De la limpia en la post serie por la corona deben tomar desquite en la misma ronda.

UN día como hoy, en 1986 – Los Orioles de Baltimore trasladaron al lanzador Dennis Martínez, que parecía estar en declive, a los Expos de Montreal. El nicaragüense ganó 100 juegos para los Expos en los siguientes 8 años y al finalizar su tiempo en el mejor beisbol del mundo, era el pítcher latinoamericano con más victorias, con un total de 245.

En 2001 - John Olerud, de los Marineros de Seattle, bateó el ciclo para apuntalar la victoria sobre los Padres de San Diego, 9-2. Olerud pegó un cuadrangular en la novena entrada para completar la hazaña.

Mañanitas para Ron Le Flore (78), Salomé Barojas (69) y Wally Joyner (64).

El 16 de junio de 2014 murió Tony Gwynn a los 54 años a causa de un cáncer de glándulas salivales. El propio jugador, ganador de 8 cetros de bateo, reconoció que la enfermedad se la ocasionó su hábito de mascar tabaco durante gran parte de su vida en los diamantes.

En sus últimos días, tras una cirugía en el rostro para extirpar un tumor maligno, Gwynn no pudo sonreír ni cerrar el ojo derecho. Fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown en 2007.

-”Es raro, y cada vez más raro, que un hombre esté tan identificado con una franquicia y una ciudad como Tony Gwynn lo está con San Diego y los Padres.” - George F. Will

ENTRE suspensivos.- Por la lesión en una pierna de Willie Calhoun (.315, 6, 28), los Charros de Jalisco agregaron a sus filas al cubano Yadiel Hernández (.243, 40, 20), a quien despacharon los Tecolotes de los Dos Laredos. En 2025, el ex ligamayorista tuvo una cosecha de .340, 26 jonrones y 96 impulsadas para los fronterizos... A Calhoun le pronosticaron una recuperación que le llevará un mes y medio, aproximadamente... Piratas de Campeche es el undécimo equipo en la Liga Mexicana en la dilatada trayectoria de Jesús “Jesse” Castillo (.299, 5, 25), de 43 años y activo en la pelota veraniega desde 2004 con los Leones de Yucatán. Este año rendía para los Tecolotes.