Los Filis de Filadelfia enviaron de vuelta a la filial AAA, Lehigh Valley, a Alan Rangel, horas después de que el hombre sacara a flote al bullpen con un relevo de tres innings en una causa perdida contra los Cachorros de Chicago.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Filis de Filadelfia enviaron de vuelta a la filial AAA, Lehigh Valley, a Alan Rangel, horas después de que el hombre sacara a flote al bullpen con un relevo de tres innings en una causa perdida contra los Cachorros de Chicago.

En su segunda estancia en la gran carpa, el sonorense de 28 años admitió tres hits y una carrera merecida, ponchó a cinco y no otorgó boletos en una labor económica de 44 lanzamientos, 27 strikes.

Rangel se incorporará a la rotación de los IronPigs en la Liga Internacional, donde compila 2-1 y 1.66 en carreras limpias, con una relación de 18 chocolates y 10 bases por bolas en 21 episodios y dos tercios.

En seis apariciones como relevista en las Mayores en las que debutó en septiembre de 2025, Rangel no registra decisión con efectividad de 2.57, 13 ponches y 6 bases por bolas en 14 entradas.

DESDE anoche en casa frente a los Piratas de Pittsburgh, Alejandro Osuna está a disposición del mánager de los Rangers de Texas, Skip Schumaker, para cualquier eventualidad en los jardines como reemplazo del lesionado Wyatt Langford.

Osuna, de 23 años, tomó 151 turnos en 2025 en Grandes Ligas, sobre 63 juegos, en los que conectó hit en 14 de sus últimos 16, promediando .212 con 2 vuelacercas, 15 producidas,12 anotadas y 5 robos de bases.

En el actual ciclo en AAA, al momento de su convocatoria al Big Show, bateaba .262 con un cuadrangular y 8 impulsadas en 17 encuentros para Round Rock Express, en la Liga de la Costa del Pacífico.

UN día como hoy, en 1998: El receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Mike Piazza, iguala un récord al conectar su tercer grand slam del mes. El jonrón fue el punto culminante de una segunda tanda de nueve carreras que les dio una victoria de 12-4 sobre los Cachorros de Chicago, en Dodger Stadium.

Estas son las mañanitas para Pat Zachry (74), Omar Vizquel (59), Chipper Jones (54) y Carlos Beltrán (49).

-“El pasado no es más que el cementerio de nuestras ilusiones”.- Émile Zola

OBSERVACIONES: Ya se ve que los encargados de las plataformas digitales de los Cañeros de Los Mochis son de “ideas modernas”. No ven más allá de lo que les ha tocado vivir. Por ejemplo, en estos días de temporada “muerta” estuvo de visita en el estadio Emilio Ibarra Almada un personaje emblema de los verdes de los setenta y les pasó de noche: Mike Easler. Se supo porque otro medio informativo reparó en la presencia del ex bigleaguer que ganó un campeonato de bateo en la LMP y que fue parte del equipo subcampeón de 1976-1977 y 1977-1978.

Justo a los 40 años de edad, el ex ligamayorista Ramiro Peña estaba viendo la pelota del tamaño de un melón con los Sultanes de Monterrey, de acuerdo a cifras de .429, 3 jonrones, un triple, dos dobles y cinco producidas en cinco desafíos. En la Liga Arco, en 2026-2027 volverá a los Tomateros de Culiacán después de rendir tres inviernos y números aceptables a los Venados de Mazatlán en un circuito que domina el pitcheo: .269, 10 cuadrangulares y 75 impulsadas.

LOS Filis de Filadelfia liberaron al pítcher californiano de doble nacionalidad, Taijuan Walker, un veterano de 33 años y 14 campañas en Grandes Ligas (78-75, 1, 4.27), donde también lanzó para los Marineros de Seattle (5), Diamondbacks de Arizona (3), Azulejos de Toronto (1) y Mets de Nueva York.

Walker, quien compilaba en 2025 cifras de 1-4 y 9.13 en carreras limpias en cinco apariciones, representó a México en los Clásicos Mundiales de 2023 y 2026, logrando una victoria en dos aperturas, sin admitir carreras en 7 innings y un tercio, con 11 chocolates y 3 bases por bolas.

El diestro levantó sus mejores cosechas en las Mayores en 2022 (12-5, 3.49) para los Mets y en 2023 (15-6, 4.38) en la nómina de los Filis, quienes lo firmaron por 4 años y 72 millones de dólares. Ahora le deben el remanente de 18 millones de los verdes por la campaña en curso.