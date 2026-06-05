Suben a Grandes Ligas a Samuel Natera, bajaron a Alejandro Osuna

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Angeles de Anaheim llamaron ayer a Grandes Ligas al pítcher de relevo, Samuel Natera, un zurdo de 26 años oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque surgido del beisbol colegial estadounidense.

Sin embargo, en 2026 tuvo su primer contacto con la pelota azteca como integrante de la selección de México en el Clásico Mundial. Participó en dos encuentros en los que no admitió carreras en un inning y un tercio.

Natera fue drafteado por los Angelinos en la ronda 17 de 2022 como destacado exponente de la Universidad Estatal de Nuevo México. En 2026 compilaba 5-0 y efectividad de 3.00 con 44 ponches en 30 innings para los Abejorros de Salt Lake City (AAA).

Será el segundo mexicano en debutar en el Big Show en la actual travesía, detrás del cátcher de los Azulejos de Toronto, Brandon Valenzuela. De acuerdo a MLB, ahora son 154 en la lista inaugurada por Baldomero Almada en 1933, pero más de 200, sumando a los de doble nacionalidad.

TERMINÓ por ahora el viaje ligamayorista de Alejandro Osuna (.253, 0, 9), después de mes y medio cotizando en los prados de los Rangers de Texas. Desde el 23 de abril cuando fue convocado de la sucursal AAA, Round Rock Express.

Osuna, quien promedió .253 sin jonrones, dos dobles y 9 producidas en 91 turnos y 37 cotejos, cedió su lugar en el roster al más fogueado, Corey Seaguer (.179, 7, 20) que regresó de la lista de lesionados para reclamar su sitio.

El sinaloense, de 23 años, bateaba .262 con un bambinazo, 8 empujadas y 4 robos de bases en 17 encuentros y 65 viajes al plato en filial de los Vigilantes en la Liga de la Costa del Pacífico, cuando lo llamaron de las Mayores.

LOS 100 jonrones en la carrera ligamayorista de Isaac Paredes (.238, 8, 28) se prestó para que nuevamente aflorarse la discriminación a los México-americanos, excluyéndolos de la lista de todos los tiempos encabezada por Vinicio Castilla (320).

En esta ocasión, en algunas plataformas omitieron los nombres de Adrián González (317), como número dos, y Jorge Cantú (104) en la quinta posición y siguiente objetivo del tercera base de los Astros de Houston que, dicho sea de paso, sólo Castilla y González necesitaron menos juegos y turnos que él para el triple dígito.

En ese recuento entre los paisanos del poder en el mejor beisbol del mundo también se encuentran el mazatleco Jorge “Charolito” Orta con 130 en el tercer lugar y el sonorense de Cananea, Aurelio Rodríguez, en el cuarto con 124.

UN día como hoy, en 1976 - Tras una tormenta que dejó caer siete pulgadas de lluvia y provocó inundaciones en Houston, veinte aficionados remaron en canoa hasta el Astrodome para conseguir vales para el encuentro cancelado en el estadio cubierto.

En 1986 - El mánager de los Padres de San Diego, Steve Boros, es expulsado antes del primer lanzamiento del juego contra los Bravos de Atlanta cuando intenta entregarle al umpire Charlie Williams una cinta de video de una jugada polémica en la derrota de la noche anterior por 4-2.

Mañanitas para Ángel Moreno (71), Max Venable (69) y Anthony Rendón (36). Hoy cumplirían años Héctor Espino (1939-1997), Bud Harrelson (1944-2024) y Dave Bergman (1953-2015).

-“Que me odien, siempre y cuando me teman”.- Calígula.

OBSERVACIONES: Los Charros de Jalisco participan de las bajas por tiempo indefinido de Michael Wielasnky (.341, 1, 11) y Josh Fuentes (.236, 1, 10), ambos fracturados en la nariz por un bolazo y un dedo de la mano en una barrida, respectivamente, en reciente visita a Tijuana. También tienen lesionado a Mateo Gil (.291, 1, 15).

La Centenaria Liga Mexicana dejó sin cerrador por dos juegos a los Dorados de Chihuahua, suspendiendo al estadounidense, Braden Webb (1-1, 4, 3.38), por festejar un ponche con un gesto obsceno en una encuentro en el parque Francisco Villa de Durango..

ENTRE suspensivos.- El ex bigleaguer que dejó corazones rotos en la Liga Mexicana, Trevor Bauer, compila 4-1 y 1.41 en carreras limpias con 49 ponchados en 32 innings para los Duques de Long Island, en la Liga del Atlántico. Semanas atrás, el ganador del trofeo Cy Young, volvió a pedir una oportunidad para redimirse en la gran carpa, pero ni un lazo le echan de la oficina del comisionado Rob Manfred... Al dominicano que llegó a pegar sus batazos con los Yanquis de Nueva York, Estevan Florial, le va mejor con los Caliente de Durango (.385, 0, 5), después de batallar con los Leones de Yucatán (.193, 2, 8)... Ningún mexicano aparece en el “top ten” ofensivo de la LMB encabezado por el venezolano de los Diablos Rojos, Carlos Pérez (.422), y en la serpentina solamente había uno previo a la actividad del fin de semana, el ex ligamayorista de los Sultanes de Monterrey, Manuel Bañuelos (5-2, 3.11), en el décimo de la procesión que aún lidera el ausente Nolan Kingham (3-0, 1.82), que estaba con los regiomontanos.