Suena Albert Pujols para mánager de Anaheim

CIUDAD DE MÉXICO._ Algunos mexicanos que se encontraban en las menores aparecen en los róster de 40, entre ellos, José Urquidy con los Tigres de Detroit, tras un rápido viaje a AAA, y el jugador de cuadro Jared Serna, de los Marlins de Miami.

En el caso del mazatleco se ve lejana la posibilidad de que pueda ser convocado para la postemporada, pero nunca se sabe de dónde va a saltar la liebre, máxime tratándose de alguien tan fogueado como el ex de los Astros de Houston.

El pítcher Alan Rangel (Filadelfia), el receptor César Salazar (Houston), el jardinero Tirso Ornelas y el serpentinero Omar Cruz, de los Padres de San Diego, también fueron apuntados en la famosa lista.

Además de dos conocidos en la LMP: los guardabosques, Justin Dean (Dodgers) y Samad Taylor (Seattle), que recuerdan en Los Mochis y Ciudad Obregón, respectivamente.

De todos ellos, el único que se encuentra en el róster para la serie de comodín es Dean, anclado en la banca para cualquier emergencia del piloto Dave Roberts.

UN día como hoy, en 1978 - El inesperado jonrón de Bucky Dent ayuda a los Yanquis de Nueva York a derrotar a los Medias Rojas de Boston en un dramático juego de desempate en Fenway Park.

Perdiendo por dos carreras en el séptimo inning, Dent conecta un batazo con dos abordo contra Mike Torrez, que se estrella en la pantalla sobre el Monstruo Verde, para una victoria 5x4.

Tras la temporada 2010, un panel de expertos de MLB Network votó este encuentro como el undécimo mejor de los últimos cincuenta años.

El 2 de octubre de 1932 nació Maury Wills, quien destacó en Grandes Ligas como shortstop, bateador y robador de bases. Aún activo en las Mayores, en 1970-1971 dirigió a los Naranjeros de Hermosillo campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y primeros representantes de México en la Serie del Caribe, en San Juan, Puerto Rico. Wills debutó como mánager en el Big Show en 1980 con los Marineros de Seattle, pero solamente estuvo al frente en 83 juegos (25-56). Murió el 19 de septiembre de 2023 en Sedona, Arizona.

-“El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande del mundo es desdichado, aunque sea el dueño del mundo”.- Epicuro.

ENTRE suspensivos.- El dominicano Albert Pujols aparece entre los candidatos al timón de los Ángeles de Anaheim. En su estreno en la estrategia, Pujols ganó el título el pasado invierno en la Lidom y en la Serie del Caribe en Mexicali 2025 al frente de los Leones del Escogido... Otros aspirantes al mando del conjunto del mexicano, Arturo Moreno, son Michael Young y Torii Hunter y no faltarán los que se acuerden de Benjamín Gil, ex jugador y ex coach de los Angelinos... En 2024, cuando escogieron a Ron Washington, sonó el nombre del tijuanense porque estaba reciente su papel en el Clásico Mundial con la selección mexicana... Manuel “Manny” Barreda (2-1, 3.95) abrirá este jueves por los Dragones de Wei Chuan contra Brothers CTBC, la segunda apertura para el México americano en la Liga de Taiwán.

