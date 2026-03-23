Sultanes jugará hoy y mañana en San Francisco

Por segundo año consecutivo los Sultanes de Monterrey disputarán juegos de preparación con equipos de Grandes Ligas. En 2025, en la capital de Nuevo León, perdieron 10-1 y 12-8 ante los Medias Rojas de Boston. Hoy y mañana estarán en San Francisco.

CIUDAD DE MÉXICO._ Por segundo año consecutivo los Sultanes de Monterrey disputarán juegos de preparación con equipos de Grandes Ligas. En 2025, en la capital de Nuevo León, perdieron 10-1 y 12-8 ante los Medias Rojas de Boston. Hoy y mañana estarán en San Francisco.

Tratándose de encuentros de pretemporada el resultado es lo de menos. Nada que lamentar, en la mayoría de los casos, tampoco para festejar en exceso, como las dos victorias de 2024 de los Diablos Rojos sobre los Yanquis de Nueva York AAA, reforzados por Giancarlo Stanton.

En territorio americano, sólo hay un registro de un encuentro entre un club ligamayorista y uno de la Liga Mexicana, en 2015 en Arlington, Texas, donde los Rangers apalearon a los Diablos Rojos, 13-4.

CAL Raleigh pudo haber dicho misa en su reencuentro con Randy Arozarena en el spring training de los Marineros de Seattle, haciendo énfasis en que el cubano-mexicano es su “hermano del alma”.

Pero el grosero desplante del receptor de los 60 jonrones en 2025 a su compañero durante el Clásico Mundial, dejándolo con la mano extendida, lo vieron 40 mil en el estadio de los Astros de Houston y millones por televisión y en las redes sociales.

De ahí la furibunda y obscena reacción del naturalizado mexicano, quien para sorpresa y molestia de los “echados para adelante”, terminó ofreciendo disculpas, seguramente obligado por el mánager Dan Wilson.

OBSERVACIONES: El tijuanense Alejandro Kirk (.231, 1, 6) descorchó su primer jonrón en el spring training en una jornada de 3-3, tres impulsadas y dos anotadas, en la paliza de los Azulejos de Toronto sobre los Rays de Tampa Bay, 14-1. No hubo actividad para Jonathan Aranda.

El prospecto Luis Gastélum salvó ayer su segundo juego con un inning perfecto de 3 chocolates, al ganar los Cardenales de San Luis a los Astros de Houston, 3-2. El sinaloense no ha admitido carreras en 4 relevos y 4 episodios en la pretemporada. Ramón Urías (.067, 1, 1), de 3-0, y Ramón Mendoza (.235, 1, 3) de 2-0, por los Cardenales.

UN día como hoy, en 1982- En el primer juego inaugural en el estadio Kukulcán de Mérida, los Leones de Yucatán derrotaron a los Piratas de Campeche, 7-6, ante 16,500 espectadores. Un jonrón con las bases repletas de Von Joshua hizo ganador a Pilar Rodríguez y perdedor a Antonio Pulido.

En 1990 - El apostador Howard Spira es arrestado por extorsionar al dueño de los Yanquis de Nueva York, George Steinbrenner, quien le pagó a Spira 40,000 dólares en enero, supuestamente para que buscara información comprometedora sobre el jardinero de los Yanquis, Dave Winfield. El comisionado suspenderá a Steinbrenner debido a su relación con este individuo de dudosa reputación.

Mañanitas para Pat Bourque (79), Francisco Villegas (50), Mark Buehrle (47), Tony Peña Jr., (45) y Dellin Betances (38). Hoy cumpliría años Baudilio Díaz (73), estelar receptor venezolano en Grandes Ligas. Murió el 23 de noviembre de 1990 cuando una antena parabólica que estaba instalando en su casa de Caracas se cayó y lo aplastó.

-”La experiencia demuestra que experiencias hubo muchas, pero sin rumbo se desperdician”.

EN la Toronja y el Cactus: Un día después de su confirmación como shortstop titular, Marcelo Mayer (.188, 1, 2) se fue en blanco en cuatro oportunidades, pero los Medias Rojas de Boston doblegaron a los Piratas de Pittsburgh, 6-3... En su único turno, Joey Meneses (.444, 1, 5) remolcó una con un elevado de sacrificio para los Atléticos de Sacramento que cayeron, 6-5, frente a los Rockies de Colorado... El mochiteco Jayson Bass Jr. (.500), de 1-0, por los Mellizos de Minnesota que superaron 7-3 a los Bravos de Atlanta... Uno de los extranjeros de los Jaguares de Nayarit, Jacob Amaya, fue enviado a las menores por los Diamondbacks de Arizona a pesar de guarismos de .341 con 3 cuadrangulares y 10 impulsadas en 17 encuentros y 44 viajes...