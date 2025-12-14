Surgen dos favoritos para adquirir a Brendan Donovan desde Cardenales

Un nombre que ha llamado la atención de varios en el mercado de cambios ha sido Brendan Donovan, el infielder de los Cardenales que según informes ha generado bastante interés. El portal The Athletic señaló que los Gigantes y Marineros han surgido como los favoritos para adquirir a Donovan por medio de un canje con San Luis.

Con el dominicano Jorge Polanco llegando a un acuerdo con los Mets, el club de Seattle tiene una vacante en la segunda base, que es la posición principal de Donovan. A los Gigantes les favorecería una mejora en la posición clave luego de contar con OPS de .616 por parte de sus intermedistas en 2025.

Donovan este año fue convocado por primera vez al Juego de Estrellas, y en la campaña tuvo una línea ofensiva de .287/.353/.422. A la defensa es un jugador versátil, también viendo acción en el campo corto y la pradera izquierda.

Según el informe de The Athletic, los Cardenales están pidiendo a cambio varios prospectos cotizados, y el pitcher ambidiestro Jurrangelo Cijntje (calificado por MLB Pipeline como el prospecto Nro. 7 de los Marineros) y el jardinero cubano Lázaro Montes (Nro. 3) han ido mencionados.

Por su parte, los prospectos de los Gigantes que han surgido incluyen al infielder Gavin Kilen (Nro. 3) y el zurdo Carson Whisenhunt (Nro. 7).

(Con información de MLB)