$!SUTERM domina la Liga de Beisbol Clase Abierta

MAZATLÁN._ El conjunto de SUTERM se impuso en duelo de invictos 7-6 a Jumapam, en la actividad de la Liga de Beisbol Nocturna Clase Abierta, en el Club Deportivo Sarabia. El concordense Cristian Monroy fue el vencedor de este partido de equipos contendientes al título al ganarle el duelo monticular a Eduardo Chávez.

Sebastián Díaz adelantó a los del sindicato de electricistas con jonrón con uno en base. Lucieron con el bate también sus compañeros Marcos Gaxiola de 5-2, Jesús Raygoza de 2-2, Paúl Llano y Édgar Núñez, ambos de 3-2. Por el lado perdedor Iván Barret se fue de 4-2 con cuadrangular, Carlos Flores bateó jonrón con las bases llenas en la octava, pero esa reacción fue tardía. Águilas de la UAS doblegó 6-3 a Familia Gámez. Adrián Balcázar se acreditó la victoria en relevo efectivo, mientras que el descalabro fue para Jesús Lizárraga.