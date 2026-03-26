$!Tablazo de Pagés guía triunfo de Dodgers sobre D-backs en el Día Inaugural

LOS ÁNGELES._ Cuando los Dodgers disputaron sus últimos juegos decisivos de la Serie Mundial en Toronto el otoño pasado, Andy Pagés quedó fuera de las alineaciones titulares. Eso se ha convertido en parte del lente con el que se evalúa su temporada 2025, pero un mal cierre no necesariamente significa que se deba pasar por alto todo el trabajo realizado.
Pagés conectó más jonrones (27) que cualquier jugador de los Dodgers que no se llame Shohei Ohtani y se consolidó como un sólido defensor en el jardín central durante la temporada regular, pero se desplomó completamente a la ofensiva en la postemporada, registrando un OPS de .211, el más bajo en la historia en una sola postemporada (mín. 50 visitas al plato).
En una noche que comenzó con los Dodgers izando su bandera de campeones de la Serie Mundial 2025 y celebrando sus títulos consecutivos, Pagés demostró que el pobre final del año pasado quedó atrás al conectar un jonrón de tres carreras que les dio la ventaja en la victoria 8-2 del jueves en el Día Inaugural sobre los Diamondbacks en el Dodger Stadium.
El derecho Yoshinobu Yamamoto tuvo una sólida apertura en su debut de temporada, permitiendo solamente un jonrón de dos carreras a lo largo de seis innings de gran nivel, pero la ofensiva de los Dodgers tardó en despertar. El abridor de los Diamondbacks, Zac Gallen, permitió un sencillo a Ohtani al abrir el juego, pero retiró a 12 de sus siguientes 13 bateadores.
No fue sino hasta el quinto inning que se abrieron las compuertas para los Dodgers.
El antesalista Max Muncy y el jardinero izquierdo Teóscar Hernández iniciaron el episodio con imparables consecutivos. Luego, Pagés siguió con un bambinazo, el primer jonrón de los Dodgers en su intento de tricampeonato, enviando la pelota a las gradas del Left Field Pavilion. Los Dodgers mantuvieron la presión desde ese momento, sacando a Gallen después de que permitió que cinco bateadores consecutivos se embasaran sin registrar un out en el quinto, y añadieron otra carrera con un sencillo productor de Will Smith.
Los Dodgers anotaron ocho carreras sin respuesta después de estar abajo 2-0 tras cuatro innings.
La adición del principal agente libre Kyle Tucker, quien también aportó con su primer imparable con los Dodgers, un doble impulsor en el séptimo inning, alargó considerablemente la alineación de Los Ángeles. El hecho de que Pagés, una verdadera amenaza de poder, esté bateando en el octavo puesto del orden es una muestra de lo peligrosa que puede ser esta alineación de principio a fin.
(Con información de MLB)