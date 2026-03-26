$!Tablazo de Pagés guía triunfo de Dodgers sobre D-backs en el Día Inaugural

LOS ÁNGELES._ Cuando los Dodgers disputaron sus últimos juegos decisivos de la Serie Mundial en Toronto el otoño pasado, Andy Pagés quedó fuera de las alineaciones titulares. Eso se ha convertido en parte del lente con el que se evalúa su temporada 2025, pero un mal cierre no necesariamente significa que se deba pasar por alto todo el trabajo realizado.

Pagés conectó más jonrones (27) que cualquier jugador de los Dodgers que no se llame Shohei Ohtani y se consolidó como un sólido defensor en el jardín central durante la temporada regular, pero se desplomó completamente a la ofensiva en la postemporada, registrando un OPS de .211, el más bajo en la historia en una sola postemporada (mín. 50 visitas al plato).

En una noche que comenzó con los Dodgers izando su bandera de campeones de la Serie Mundial 2025 y celebrando sus títulos consecutivos, Pagés demostró que el pobre final del año pasado quedó atrás al conectar un jonrón de tres carreras que les dio la ventaja en la victoria 8-2 del jueves en el Día Inaugural sobre los Diamondbacks en el Dodger Stadium.