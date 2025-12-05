Taiki Sekine, campeón de bateo, se unió a los Yaquis

CIUDAD DE MÉXICO.- La directiva de los Naranjeros de Hermosillo ha hecho caso omiso a los airados reclamos de algunos aficionados en las redes sociales que exigen cambio de mánager, manteniendo en el timón a Juan Castro.

El ex ligamayorista se encuentra ahí desde noviembre de 2021, cuando entró al quite por Juan Navarrete, no obstante la conquista de un solo campeonato, en 2023-2024, pero que puso fin a la sequía más prolongada del equipo.

No hace mucho en Hermosillo aguantaban poco a sus pilotos, llegando incluso, a correrlos al año siguiente de una conquista. Lo padecieron los vigentes Lorenzo Bundy y Matías Carrillo.

Los Naranjeros acaban de ser barridos y regados en Culiacán, pero los 7 puntos de la primera mitad y récord global (24-20) conceden margen para una recuperación y eventual avance sin sobresaltos a los playoffs.

Hasta ahora van cinco estrategas cesados, entre ellos, tres que suman siete gallardetes: Juan José Pacho (3), despedido en Mazatlán; Roberto Vizcarra (3), víctima de la ansiedad y afanes de quienes toman las decisiones en Tomateros de Culiacán, y el venezolano José Moreno (1) que descontinuaron los Algodoneros de Guasave.

CUANDO parecía listo para el “arrastre lento”, luego de que abandonó a los Angelinos de Anaheim en 2025 por motivos de salud, Ron Washington, de 73 años, es el nuevo coach de infield de los Gigantes de San Francisco.

Washington, que en México jugó para Algodoneros de Guasave, Venados de Mazatlán y Águila de Veracruz, dirigió dos temporadas a los Serafines tras 8 años en el timón de los Rangers de Texas. Con los “Vigilantes” perdió la Serie Mundial de 2010 y 2011 con los Gigantes y Cardenales de San Luis, respectivamente.

Washington también trabajó en la faceta de coach con los desaparecidos Atléticos de Oakland entre 1996 y 2006 y 2015-2016 y previo a tomar el timón de Anaheim con los Bravos de Atlanta de 2017 a 2023.

UN día como hoy, en 1987- Carlos Ibarra, de los Mayos, lanzó el segundo juego sin hit ni carrera de su trayectoria contra los Yaquis de Ciudad Obregón, 6x0, en 9 innings, en el Manuel “Ciclón” Echeverría de Navojoa.

El 25 de noviembre de 1982, Ibarra y los Naranjeros de Hermosillo consiguieron un “doble cero” de 7 entradas frente a la misma tribu, en el estadio Héctor Espino de la capital de Sonora.

Mañanitas para Larry Bowa (80), Steve Bedrosian (68), José Contreras (54), Kevin Cash (48), Allen Córdoba (30) y Justin Dean (29).

-“Escribir es el cuento de nunca acabar”.- José Emilio Pacheco.

EN seguidillas.- El guardabosque japonés, Taiki Sekine, fue anunciado ayer para su quinta temporada, cuarta consecutiva, con los Yaquis. En 2023-2024 ganó el cetro de bateo (.345) y el ciclo anterior solamente participó en 28 encuentros (.271, 0, 10).... Los Jaguares de Nayarit tendrán este fin de semana el primer doble juego de su historia: sencillo hoy sábado y dos mañana como anfitriones de Águilas de Mexicali... Jacob Amaya, jugador de cuadro de reciente paso con los Jaguares (.246, 4, 12), firmó contrato de ligas menores con los Diamondbacks de Arizona... Después de levantar una gran cosecha para los Tecolotes de los Dos Laredos (.340, 26, 96) en 2025, el cubano Yadiel Hernández no hizo huesos viejos en la nómina de Mexicali (.243,2, 11).