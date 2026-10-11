CIUDAD DE MÉXICO.- Con la Serie de Campeonato que empieza hoy será la tercera vez que los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland midan fuerzas en la postemporada, pero la primera en la que disputarán el boleto a la Serie Mundial.

En las anteriores dos se encontraron temprano, en la ronda de comodines, con saldo de 1-1. Los Rays se impusieron a los todavía Indios en el juego a muerte súbita de 2013 y los ex “Mantarrayas” tomaron desquite en 2022, ganando 2-0.

Desenlaces rápidos, pues, que no dieron oportunidad de aquilatar ambas fuerzas, como si podría pasar ahora en la serie a siete juegos, si no se registra, naturalmente, una barrida que nunca se puede descartar.

Son tres las posibilidades de una Serie Mundial inédita por segundo año consecutivo: Dodgers-Guardianes, Tampa Bay-Cerveceros y Cleveland-Milwaukee. De triunfar los californianos y los Rays, se armará la revancha para el equipo de Florida que en 2020 mordió el polvo en seis desafíos.

SI bien poco factible, la Serie de Campeonato en puerta mantiene latente la posibilidad de que el relevista Manuel Rodríguez tenga acción con los Rays.

El yucateco sigue en el equipo al cual se integró en septiembre después de pasar más de un año en la lista de lesionados fastidiado del codo y de la espalda, pero fuera de roster para los playoffs, como algunos otros resignados a ver los “toros desde la barrera”.

Así podría estar el derecho oriundo de Mérida y cuya bola rápida en ocasiones le llega a 97 millas, incluso hasta en una probable Serie Mundial, para cualquier emergencia.

De mantenerse el relevista como espectador, al igual que en la serie en que limpiaron a los Yanquis de Nueva York, sólo se sabrá de un mexicano, Jonathan Aranda, y el shorstop de doble nacionalidad de los Cerveceros, Joey Ortiz.

EL umpire michoacano Néstor Ceja trabajará en la primera Serie de Campeonato de su carrera y lo hará, digamos, en plan estelar, cantando bolas y strikes, en el arranque del compromiso en la Liga Americana.

Para Ceja, de 39 años, es su segunda participación en la postemporada en curso. Estuvo en el trámite del “Wild Cards” en el que los Bravos de Atlanta superaron en tres batallas a los Filis de Filadelfia.

Ceja, quien debutó en Grandes Ligas durante la campaña de la pandemia en agosto de 2020, tiene en su hojas de servicios, dos series de comodines, una serie divisional y el Juego de Estrellas de 2024 en Arlington, Texas.

UN día como hoy en 1974- Jonrón con las bases llenas de Francisco “Paquín” Estrada puso fin a una batalla de 17 innings que ganaron los Yaquis de Ciudad Obregón a los Mayos de Navojoa, 4-0.

En 1976- cuadrangulares solitarios de George Foster y Johny Bench que empataron la pizarra y un sencillo de Ken Griffey productor de una carrera completaron épica remontada en el noveno inning y los Rojos de Cincinnati vencieron a los Filis de Filadelfia, 7x6, para avanzar a la Serie Mundial tras una barrida en la Serie de Campeonato.

Mañanitas para Sid Fernández (64), Derrik White (57), José Valentín (57) y Casey McGee (44).

-“La vida siempre nos da una segunda oportunidad llamada mañana”.- Paul Fort.

OBSERVACIONES: A tres días de la inauguración de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico con juego único en el estadio Panamericano de los Charros de Jalisco contra los Jaguares de Nayarit, los 10 equipos se encuentran en sus respectivas bases.

Y como casi todos los años con fuertes lluvias provocadas por los ciclones que hacen su nido en el Pacífico. En el pasado se supo de esos fenómenos naturales que parcialmente estropearon la fiesta, esperando que no sea el caso.

ENTRE suspensivos.- Los Tomateros de Culiacán han descartado para todo el trayecto al zurdo ex ligamayorista, Víctor González, quien fue sometido a una operación en el brazo que puso fin a su actuación en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos (0-1, 5.53)... Con 30 años de edad, el ex Dodger aún puede reinventar su carrera para por lo menos mantenerse activo en el béisbol mexicano... El domingo se integró a los guindas el jardinero cubano Orlando Martínez que rindió en AA y AAA de los Rangers de Texas (.276, 5, 58)... Los Tomateros esperan al toletero Jon Singlenton (.284, 8, 30) que el ciclo anterior se marchó justo un día antes del inicio de las posadas y que ahora les ha prometido quedarse hasta el final... La Liga Venezolana romperá hoy el hielo en la Confederación de Béisbol del Caribe y anexas con un atípico “opening day” en lunes, en un recorrido de 68 juegos, un “round robin” y la serie final. La LVBP volverá a sobrevivir a las recurrentes crisis políticas en el país y a las que a mitad del año se agregaron dos devastadores terremotos cuyas secuelas aún están a la vista... En el transcurso de la semana, aparte de la LMP Banamex, arrancará la actividad en la Liga Dominicana. Hasta el 4 de noviembre la Roberto Clemente de Puerto Rico.