NUEVA YORK._ Los Yanquis esperaban que el Bronx temblara para el primer partido en casa del equipo con el dominicano Juan José Soto. Pero no de esta manera.

Un terremoto de 4.8 grados hizo temblar el Yankee Stadium el viernes, antes del partido de los Yanquis contra los Azulejos. Ocurrió poco antes de las 10:30 a.m. ET, justo cuando el segunda base de Nueva York, el venezolano Gleyber Torres, realizaba sus prácticas de bateo en la jaula. Torres pareció no darse cuenta de los temblores mientras continuaba su ronda de prácticas sin pausa.