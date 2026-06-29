Teóscar activado por los Dodgers; Ward vuelve a liga menor

LOS ÁNGELES._ Los Dodgers activaron al jardinero dominicano Teoscar Hernández de la lista de lesionados y enviaron al guardabosque Ryan Ward a las menores.

Hernández, de 33 años, había estado en la lista de lesionados desde el 29 de mayo debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda. Ha jugado 51 partidos esta campaña, bateando .276 con siete jonrones y 31 carreras impulsadas.

Participó en cuatro juegos de rehabilitación con Triple-A Oklahoma City, conectando tres cuadrangulares y remolcando seis carreras. Está en su tercera temporada con los Dodgers y ha dado 65 vuelacercas con 219 empujadas en 339 choques.

Está en su undécima campaña en las Grandes Ligas, con paradas en los Astros (2017), Azulejos (2017-22), Marineros (2023) y Dodgers (2024-), y tiene un promedio de .261/.317/.482 con 224 jonrones y 692 impulsadas. Fue firmado el 17 de febrero del 2011 como agente libre internacional por los Astros, proveniente de Cotuí, República Dominicana.

Ward, de 28 años, bateó .218 con tres cuadrangulares y 12 remolcadas en 20 choques con los Dodgers. El JMV de la Liga de la Costa del Pacífico del 2025 bateó .254 con seis vuelacercas y 31 empujadas en 47 juegos con el Triple-A Oklahoma City.

La temporada pasada con las Cometas, tuvo línea de .290/.380/.557 con 36 bambinazos y 122 impulsadas, mientras encabezaba las ligas menores en jonrones, empujadas, extrabases (73) y bases alcanzadas (315). Fue seleccionado por los Dodgers en la octava ronda del Draft de la Universidad Bryant (estado de Rhode Island) en el 2019 y ha bateado .266/.344/.497 en siete temporadas en ligas menores, con 156 cuadrangulares, 142 dobles y 537 remolques en 725 partidos.