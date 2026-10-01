Terminó la fiesta para los mexicanos en los playoffs; Urquidy, agente libre

CIUDAD DE MÉXICO.- Finalmente resultó fugaz para los mexicanos su participación en las series de comodines. Se fueron rápido los únicos nacidos en territorio nacional, Javier Assad (6-1, 3.63) con los Cachorros de Chicago e Isaac Paredes con los Astros que ni las manos metieron ante los Padres de San Diego y Medias Blancas de Chicago, respectivamente.

En su debut en postemporada, el tijuanense Assad tiró dos tercios de inning en el primer encuentro en el Petco Park de los “frailes”. Admitió 2 hits y dos carreras limpias, caminó a uno y ponchó a otro.

Paredes jugó su tercer playoffs, todos en el “Wild Card” y perdió pronto al igual que en 2022 y 2023 con los Rays de Tampa Bay frente a los Guardianes de Cleveland y Rangers de Texas. En 2026 se fue de 6-1 con una base por bolas.

Del bando de la doble nacionalidad, solamente se supo de Jarren Durán (.207, 20, 69) en la trinchera de los Medias Rojas de Boston y por segundo año al hilo le tocó derrota contra los Yanquis de Nueva York en la misma fase. Actuó en los dos partidos y no tuvo suerte en tres turnos.

SI bien no era necesario, el gerente general de los Marineros de Seattle, el ex serpentinero Jerry DiPoto, dio señales de que no irán a la agencia libre por Randy Arozarena, quien lideró al equipo prácticamente en todos los renglones ofensivos.

A saber: en promedio (.281), hits (161,) dobles (36), jonrones (26), impulsadas (79) y anotadas (113), además de que llegó segundo en bases robadas con 26, cuatro menos que el puntero Josh Naylor.

Así que la próxima vez que Arozarena y los Marineros se encuentren en un diamante, el cubano mexicano tendrá la disyuntiva de saludar o ignorar al cátcher Carl Raleigh que se pasó de roñoso con él en el juego México-Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026.

JOSÉ Urquidy optó ayer por algo que ya se conocía: agente libre. Podía seguir con los Filis de Filadelfia, con quienes compiló 0-0 y 3.68 en dos juegos, pero sopesó los pros y los contras que seguramente al final del día lo habría sacado de su tercera organización ligamayorista en 2026.

Es probable que el derecho de 31 años esté contemplando reportar a los Venados de Mazatlán, como en 2025-2026, y en una de esas explorar nuevamente el mercado caribeño, donde rindió en los playoffs de la Liga Dominicana para los Gigantes del Cibao y Leones del Escogido.

Algunos acomplejados y mala leche consideran que el mazatleco sólo está dejando en su camino jirones de dignidad luego de su papel estelar con los Astros de Houston. Pero sólo él sabe lo que todavía trae en sus alforjas.

LAS lluvias provocadas por un ciclón demoraron los de por sí retrasados trabajos en el estadio de los Mayos de Navojoa, el Manuel “Ciclón” Echeverría, que es objeto de una reconstrucción que los aficionados pedían a gritos.

Sin embargo, el presidente del circuito, Salvador Escobar Cornejo, dijo que bastará con que el terreno de juego esté listo para dar el “vo.bo” al inmueble, sin importar lo demás, incluyendo la techumbre que en la maqueta le da vista al parque edificado hace medio siglo.

Después de lo ocurrido en 2025, Navojoa volverá a tener pelota de la Liga Mexicana del Pacífico el próximo 14 de octubre como anfitriones de los Yaquis de Ciudad Obregón y hasta ahora no se habla de un plan “B”.

UN día como hoy, hace 50 años.- En su última apertura de la temporada, el lanzador derecho novato Mark Fidrych consigue su decimonovena victoria al derrotar a los Cerveceros de Milwaukee por 5-1 en el County Stadium. El juego completo, en el que permitió cinco imparables, duró apenas una hora y 46 minutos.

En 2001 – El poderoso bateador Sammy Sosa es el primer jugador en la historia de Grandes Liga con 60 jonrones en tres temporadas. Se voló la barda en el primer inning del choque que los Cachorros de Chicago perdieron, 5x4, con los Rojos de Cincinnati.

Mañanitas para Héctor Villanueva (62), Eddie Guardado (56) y Brandon Valenzuela (26). Hoy cumpliría años Maury Wills (1932-2022).

El 2 de octubre de 2020 murió Bob Gibson (85), temido lanzador de los Cardenales de San Luis entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown.

-“Un gran hombre es duro consigo mismo. Un hombre pequeño es duro con los demás”.- Confucio.

ENTRE suspensivos.- Los “Caballeros”Águilas de Mexicali reclutaron al pitcher de relevo Zac Rosscup, de 38 años y experiencia en las Mayores (5-2, 5.09), LMP y LMB. En el Pacífico actuó para los Venados de Mazatlán (1-1, 5, 6.46) y Charros de Jalisco (1-1, 1, 5.91) en 2025-2026. Siendo relevista, en 2026 levantó con los Piratas de Campeche una cosecha de abridor, 8-2 y efectividad de 2.21 en 36 juegos con un rescate... Los Jaguares de Nayarit repetirán al jugador de cuadro de doble nacionalidad, Marco Castañón, quien bateó .282 con 17 jonrones y 72 impulsadas en la filial AAA de los Padres de San Diego, Chihuahuas de El Paso. En 2025-2026, Castañón promedió .203 con 2 cuadrangulares y 13 empujadas en 18 juegos con los Jaguares.