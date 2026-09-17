Terminó la temporada para Ramón Urías; Benjamín Gil no piensa en el tricampeonato

En Memoria de Juan Vené (1929-2026)

La muy accidentada temporada 2026 de Ramón Urías con los Cardenales de San Luis habría llegado a su fin, después de que el miércoles colocaron para asignación al veterano ganador de un guante de oro.

CIUDAD DE MÉXICO._ La muy accidentada temporada 2026 de Ramón Urías con los Cardenales de San Luis habría llegado a su fin, después de que el miércoles colocaron para asignación al veterano ganador de un guante de oro.

No hay más margen para esa relación que inició en febrero pasado cuando lo firmaron por un año, faltando 10 juegos para el cierre del rol regular y los Cardenales fuera de la pelea por los boletos a los playoffs.

Urías solamente ha visto acción en 43 juegos y ha estado cuatro veces en la lista de lesionados, la última debido a una epicondilitis lateral en ambos brazos. Bateaba .151 con 4 cuadrangulares y 9 impulsadas en sus ratos libres de las averías físicas. Pero a los 32 años no se le puede descartar para 2027 con organización conocida que necesite un soporte para la defensiva, siempre que se mantenga sano, naturalmente.

“TINTO en sangre”, como decían los redactores de antaño, Roberto Osuna (1-2) consiguió ayer su “hold” 21 del año en una blanqueada combinada de los Halcones de Softbank, 4x0, sobre los Búfalos de Orix, en el beisbol japonés.

El sinaloense permitió dos hits, concedió una base por bolas y ponchó a uno para escapar ileso en el séptimo inning, mientras su promedio de carreras limpias admitidas descendió a 2.76, en 42 entradas y un tercio, sobre 43 encuentros, en los que ha recetado 41 chocolates.

La temporada de la NPB bajará el telón el 4 de octubre y los Halcones que son los campeones defensores y líderes en la Liga del Pacífico con amplia ventaja, están sembrados para disputar el campeonato del circuito y el pase a la Serie de Japón, el equivalente a la Serie Mundial.

LOS Toros de Tijuana pasaron a la historia como el campeón de la Liga Mexicana con menos mexicanos en su róster activo. Al extremo de que en la serie final que ganaron a los Olmecas de Tabasco sólo dispusieron de un paisano de usted en el orden al bate del diario, el camarero Isaac Rodríguez.

Y en total, cinco, con el abridor David Reyes, el relevista Mario Meza que lanzó en uno de los cotejos y el veterano cátcher Alí Solís y el jardinero Francisco Lugo que aparecieron un rato en el segundo choque en Tabasco.

Otro mexicano en el róster de los Toros que jugó algunos encuentros en los playoffs, pero no en la final, fue el utility Edson García y como espectadores de tiempo completo se supo de los pítchers Luis Márquez y Abraham Favela y los receptores Sergio Burruel y Luis Amador.

UN día como hoy en 1976- En el County Stadium de Milwaukee, 40.383 aficionados se dan cita para celebrar el “Día de Hank Aaron”. Entre los asistentes se encontraban el comisionado Bowie Kuhn y Jack Ford, en representación de su padre, el presidente Gerald Ford.

Hank se va en blanco en sus cinco turnos al bate, y los Yanquis de Nueva York arruinan la velada al ganar 5-3 en 11 entradas con un jonrón de Graig Nettles.

En 1995- Enfrentando a 29 hombres, dos más que el mínimo en un juego de 9 innings, Ismael Valdez lanzó una blanqueada de dos hits y 9 ponchados y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Cardenales de San Luis, 8-0.

Mañanitas para John Franco (66), Ronald Medrano (31) y Óscar Colás. Hoy cumpliría años Orlando Cepeda (1937-2024), ex bateador puertorriqueño miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

-“No se le puede enseñar nada a un hombre, sólo se le puede ayudar a descubrirse a si mismo”.- Galileo Galilei.

EN Navojoa, a menos de un mes del inicio de hostilidades, lo que se alcanza a ver en las redes de los trabajos en el parque Manuel “Ciclón” Echeverría, es un panorama que no garantiza juego inaugural, el 14 de octubre, contra + los Yaquis de Ciudad Obregón.

Por eso, para el regreso de la tribu tras una temporada de gira como Tucson Baseball Team, a estas alturas todavía no hay venta de abonos ni nada relacionado con la logística acostumbrada. El inmueble es puro “cascarón”, como dicen por allá.

Entre tanto, los Mayos siguen trabajando en la antigua casa de los Yaquis, el Tomás Oroz Gaitán, bajo las órdenes del dominicano Miguel Tejada y acaban de anunciar al relevista de la liga independiente del Atlántico, Jake Miednick (1-4, 5, 3.88).