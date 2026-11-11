Tigres acuerdan con el relevista Emilio Pagán por un año y 11 mdd

Los Tigres de Detroit alcanzaron un acuerdo con el lanzador relevista de ascendencia puertorriqueña Emilio Pagán por un contrato de una temporada y 11 millones de dólares, según informó Jason Beck de MLB.com. El pacto entre ambas partes queda pendiente de la correspondiente evaluación médica para ser oficializado por la franquicia.

El serpentinero derecho, quien iniciará el siguiente calendario con 36 años de edad y una década de trayectoria en Las Mayores, llega al cuerpo de relevistas de Detroit tras registrar una efectividad combinada de 3.07 en 111.1 episodios trabajados entre las campañas 2025 y 2026. Durante el último torneo, el veterano disputó 45 encuentros, viendo limitada su actividad debido a una molestia en el tendón de la corva que lo dejó fuera de acción cerca de dos meses.

En las últimas dos contiendas, Pagán ha dejado a la oposición en un promedio de bateo en contra de .185. Respaldado por una recta de cuatro costuras que promedió 94.9 millas por hora en 2026, además de un cutter y un splitter, el diestro se posicionó entre el 9 por ciento superior de los serpentineros calificados en promedio de embasadarse ponderado esperado (.266) y efectividad esperada (2.89).

Tras pasar por organizaciones como Marineros, Atléticos, Rays, Padres, Mellizos y Rojos de Cincinnati, el escopetero sumará su experiencia de diez años en las Grandes Ligas para consolidarse como una pieza clave en el relevo tardío de los Tigres rumbo al inicio del receso invernal 2026-2027.