Tigres despidió al mánager Héctor Estrada; Ramón Urías, otra vez lesionado

El presidente de los Tigres de Quintana Roo, Fernando Valenzuela Burgos, tomó ayer una decisión que sorprendió a la comunidad, al botar al mánager Héctor Estrada (43-44) a dos series de que caiga el telón y en medio de una racha de seis derrotas.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de los Tigres de Quintana Roo, Fernando Valenzuela Burgos, tomó ayer una decisión que sorprendió a la comunidad, al botar al mánager Héctor Estrada (43-44) a dos series de que caiga el telón y en medio de una racha de seis derrotas.

Esos descalabros ciertamente sacaron a los felinos de la zona de calificación y los dejaron en una situación complicada con tres juegos abajo del sexto lugar que da el último boleto a los playoffs. Uno de los coaches de Estrada, Joe Thurston, se hará cargo de manera interina, según el boletín futbolero que se acostumbra de un tiempo a la fecha y en el que se desviven en elogios para el defenestrado ex receptor sonorense.

Con Estrada en el timón, los Tigres no sólo salieron del sótano que acapararon en 2024 y 2025, sino que a estas alturas mantienen vivas sus posibilidades de calificar, pero el “torito” entró en pánico como suele ocurrir en todas las oficinas del beisbol mexicano.

Estrada fue el décimo estratega despedido en la procesión que inició el dominicano, Mendy López, en Saltillo y a la cual se agregaron Sergio Omar Gastélum (Yucatán), Pedro Meré (Veracruz), Darryl Brinley (Puebla), Enrique Reyes (Aguascalientes), Fernando Tatis, padre (Unión Laguna), Dan Firova (Querétaro), Roberto Vizcarra (Oaxaca) y Félix Fermín (Dos Laredos).

Los 10 mánagers echados al desempleo en 2026, aunque Mendy López fue requerido por los Tecolotes para reemplazar a su paisano Fermín, quedaron lejos del récord establecido apenas en 2025 cuando 19 pilotos, entre los que iniciaron el ciclo y sustitutos, abandonaron su base.

TRES de tres: Los Cardenales de San Luis pusieron en pausa la rehabilitación de Ramón Urías, tras ser golpeado por un lanzamiento en un codo en un encuentro en AAA y que en principio no parecía de gravedad. El veterano utility llevaba cuatro juegos asignado a la filial, Memphis, donde coincidió con su tocayo Ramón Mendoza (.291, 8, 41).

El México americano Jonathan Ornelas que ha jugado en Mexicali (.245, 0, 1) fue ascendido al Big Show por los Atléticos de Sacramento. Bateó .311, 11 bambinazos y 46 empujadas en esfuerzo combinado en las fincas AAA de los Yanquis y A's.

Daniel Martínez, diestro californiano que el pasado invierno debutó en México con los Jaguares de Nayarit (2-1, 3.79), aseguró el cetro de efectividad de la actual edición de la Liga Mexicana como primicia en verano de los Toros de Tijuana (7-1, 1.96).

UN día como hoy en 1978 - Los Bravos aplastan a los Rojos de Cincinnati, 16-4, y detienen la racha de hits de Pete Rose, récord de la Liga Nacional, que se extendía a 44 juegos. Larry McWilliams y Gene Garber son los lanzadores de Atlanta.

Rose se va de 4-0, ponchándose en la novena entrada para terminar el juego. Su racha es la segunda más larga en la historia de las Grandes Ligas, después de la de Joe DiMaggio de 1946. Bateó 70 imparables en 182 turnos durante la racha, con un promedio de .385.

En 2005: Rafael Palmeiro se convierte en el jugador de mayor renombre suspendido por violar la política antidopaje de las Grandes Ligas. El primera base de los Orioles de Baltimore, quien niega haber consumido a sabiendas sustancias prohibidas, declaró esta primavera ante el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes que las acusaciones publicadas por José Canseco sobre su consumo de esteroides eran “absolutamente falsas” y que había considerado demandar a su ex compañero por dicha acusación.

Estas son las mañanitas para Tony Muser (79), Dave Anderson (66), Greg Jefferies (59) y Kenny Vargas (36).