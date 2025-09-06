$!Tiro de Bellinger ayuda a Yanquis a frenar a Toronto y ganar terreno

NUEVA YORK._ Faltaban unas horas para el primer lanzamiento del sábado y Aaron Boone estaba sentado en la sala de prensa del Yankee Stadium, visiblemente exhausto tras semanas hablando sobre el estado del brazo de Aaron Judge. El mánager mencionó que los Yanquis han estado trabajando con sus jugadores del cuadro en “recortes creativos”, diseñados para ayudar al capitán mientras se recupera de una distensión en el flexor derecho. No se necesitan esas adaptaciones para Cody Bellinger, quien lanzó un misil desde el jardín derecho en la sexta entrada, eliminando la potencial carrera del empate en la victoria de los Yanquis por 3-1 sobre los Azulejos.

Los Yanquis mejoraron su récord a 4-8 frente a Toronto esta temporada, colocándose a tres juegos del primer lugar en la División Este de la Liga Americana. Con un sencillo de Nathan Lukes que cayó en el pasto del jardín, Bellinger reaccionó rápidamente y lanzó un disparo de un bote a 95.3 mph directo al receptor Austin Wells, quien atrapó a Bo Bichette en el plato. Bichette se llevó inmediatamente la mano a la rodilla izquierda tras la jugada, mientras un emocionado Wells corría hacia su dugout, chocando las manos con sus compañeros. Fuertes tormentas obligaron a colocar la lona justo después de esa jugada, con una demora de 106 minutos por delante. Bichette permaneció en el juego, pero el tiro de Bellinger mantuvo la ventaja de los Yanquis, que se había construido gracias a un sencillo impulsor del dominicano Jasson Domínguez y un elevado de sacrificio de Wells, ambos en la segunda entrada. Esas carreras respaldaron al derecho Luis Gil, quien limitó a Toronto a una carrera, tres hits y cuatro boletos en seis entradas, con un ponche. Wells agregó otro elevado de sacrificio en la sexta.