CIUDAD DE MÉXICO.- En un nuevo corte de caja, un total de 24 peloteros que actuaron en la pasada edición de la Liga Mexicana del Pacífico, mexicanos y extranjeros, se encuentran en los campos de entrenamientos de Grandes Ligas.

Los importados son cuatro de los Jaguares de Nayarit: Jacob Amaya (Arizona), Aarón Zavala (Texas), el colombiano Francisco Acuña (San Diego) y Marco Castañón, también de los Padres.

Además de Jonathan Ornelas (Texas), Mexicali, Drew Avans (Colorado), Guasave, Riley Unroe (Houston), Ciudad Obregón, Víctor Labrada (Seattle), Guasave, y el puertorriqueño que jugó con los Charros, Edwin Díaz (Houston).

Los paisanos de usted son: los lanzadores José Urquidy (Pittsburgh), Mazatlán, Daniel Duarte (Mets), los Mochis, Valente Bellozo (Colorado), Mexicali, Omar Cruz (San Diego) y Alan Rangel (Filadelfia), Hermosillo, Gerardo Carrillo (Arizona), Jalisco, Irving Machuca (Cincinnati), Los Mochis y Manuel Castro (San Diego), Guasave.

Asimismo, los bateadores Isaac Paredes (Houston), Hermosillo, Alejandro Osuna (Texas), Jalisco, Joey Meneses (Atléticos), Culiacán, César Salazar (Houston) y Milán Tolentino (Cleveland), de los Naranjeros, Jared Serna (Miami), de los Charros y Kevin Villavicencio (Mets), Ciudad Obregón.

En este grupo arrancó el jardinero de los Padres de San Diego, Tirso Ornelas, pero después de ser colocado para asignación la semana anterior, se decidió por una de las opciones, volver a las menores, asignado a los Chihuahuas de El Paso.

Ornelas empezará entonces en donde aparentemente ya nada tiene que demostrar, aunque se especula que podría ser una de las sorpresas de los Diablos Rojos en sus afanes de convertirse en tricampeones, los segundos en la historia de la Liga Mexicana, detrás de los Sultanes de Monterrey de finales de los cuarenta.

En los tiempos de Roberto Mansur era frecuente el ir y venir de los prospectos de los colorados, lo cual, en algunos casos, no significó una renuncia al sueño ligamayorista. Ahora las cosas se manejan de manera distinta.

Sólo regresan o vienen por primera vez a la centenaria Liga Mexicana quienes han visto pasar el último tren a estación conocida del Big Show, con las excepciones, naturalmente, que confirman la regla.

Esperemos, entonces, no sea la situación del muchacho de Tijuana, de 25 años que se foguea en sucursales desde 2017 y cuyo hermano, Julián Ornelas Murray, tendrá la oportunidad de mostrarse próximamente en el Clásico Mundial.

UN día como hoy, en 1990 - El ex toletero de los Medias Rojas de Boston, Tony Conigliaro, muere de neumonía e insuficiencia renal a la edad de 45 años. Conigliaro fue el jugador más joven de la Liga Americana en alcanzar los 100 jonrones en su carrera y luego casi quedó ciego por un pelotazo en 1967.

En 1989- El ganador de la triple corona de pitcheo en la Liga Mexicana del Pacífico, Mercedes Esquer (Mexicali), de 30 años, llega al campo de entrenamiento de los Tigres de Detroit, donde estará a prueba 30 días. El zurdo volverá para continuar su carrera en la Liga Mexicana, con los Leones de Yucatán.

Estas son las mañanitas para Eddie Murray (70), Ricardo Sáenz (64), Matías Carrillo (62), René Arocha (62) y Mike Lowell (52).

-“El laxante más eficaz del mundo se llama ´tenemos que hablar´”.

ENTRE suspensivos.- Javier Assad se estrenó con su primer triunfo en la pretemporada de los Cachorros de Chicago, que se impusieron 3-2 a los Reales de Kansas City, lanzando un inning y un tercio (2h, 0c, 1k)... También subió al cerrito el México americano, JoJo Romero (1 e, 1h, 1c, 1bb) por los Cardenales de San Luis en apretada victoria sobre los Marlins de Miami, 5-4... Entre los bateadores, Jonathan Aranda, de 2-0, al imponerse los Rays de Tampa Bay a los Medias Rojas de Boston, 2x1.... Los Mets de Nueva York superaron a los Azulejos de Toronto y Alejandro Kirk (2-0), 4-3. El novato de los neoyorquinos, el segunda base Kevin Villavicencio, de 1-0... El Águila de Veracruz anunció ayer al pitcher Paul Campbell, un diestro que en 2021 se dio el gusto de trabajar en las Mayores con los Marlins de Miami, para quienes compiló 2-3 y 6.41 en carreras limpias admitidas en 16 cotejos. Campbell tiene 30 primaveras y una aventura el pasado invierno con los Naranjeros de Hermosillo (2-3, 6.41)... Los Sultanes de Monterrey madrugaron y en serio. Abriendo ayer en su monumental estadio el campo de prácticas con varios legionarios, entre ellos, el primera base y designado que jugó en la Serie del Caribe, Víctor Hugo Mendoza. La de los regiomontanos, que para hoy esperan al manager debutante, el venezolano ex ligamayorista Henry Blanco, será una etapa de adiestramiento de casi dos meses que ni los Dodgers.