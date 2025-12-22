Tito Polo llega con toda su experiencia a Algodoneros de Guasave

El experimentado jardinero colombiano Tito Polo, desde este lunes se unirá a las filas de los Algodoneros de Guasave, elemento que suma ocho campañas jugando en ligas menores, además de que ha militado en las ligas invernales de México, República Dominicana, Venezuela y Colombia, inclusive en la Liga Mexicana de Beisbol, por lo que conoce bien la pelota azteca, así que se espera que su velocidad, defensa y buen contacto con la esférica, sean de relevancia para ayudar al equipo a llegar a play off.

El nacido en la isla San Andrés tiene 31 años de edad y mide 1.78 metros, quien se puede desempeñar en cualquiera de los jardínes, además viene en forma para ver acción desde ya, pues estaba jugando en la liga de su país con los Tigres de Cartagena.

La liga colombiana acaba de iniciar su calendario y este elemento alcanzó a disputar siete duelos, todos como titular, dándose tiempo para disparar 11 imparables, entre ellos tres dobles, un triple y par de cuadrangulares, además de remolcar cinco carreras y anotar 10, dejando un promedio de bateo de .379.

Fue en el 2012 cuando este patrullero debutó en ligas menores con la organización de los Piratas de Pittsburgh, con quienes estuvo hasta el 2016, para después también pasar por sucursales de los Yanquis de Nueva York, Medias Blancas de Chicago y Marineros de Seattle, sumando un total de ocho campañas en los Estados Unidos.

En ese tiempo disputó 515 encuentros, conectando un total de 507 imparables, entre ellos 83 dobles, 27 triples y 35 jonrones, dejando un promedio de bateo de .275, aunado a que produjo 221 carreras, anotó 324 y se estafó 185 colchonetas.

En la Liga Mexicana del Pacífico ya jugó para Venados de Mazatlán y Águilas de Mexicali, así como en verano estuvo con Acereros de Monclova, Rieleros de Aguascalientes, Generales de Durango, Tigres de Quintana Roo, Bravos de León y El Águila de Veracruz.

El año pasado estuvo con los Navegantes de Magallanes en la pelota venezolana y bateó para .313 en los 18 partidos que participó, esto tras conectar 21 hits en 67 turnos legales, entre estos cuatro dobletes y dos palos de cuatro esquinas, además de empujar siete carreras y anotar 11.

Tito Polo estará tomando el lugar de Phillip Ervin en el róster a partir de esta misma noche que abran serie en el Kuroda Park contra Yaquis de Ciudad Obregón.