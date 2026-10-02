Todo listo para el Estatal de Beisbol de Veteranos 50 años y mayores

GUASAVE._ Todo se encuentra listo para que este viernes arranque en Guasave el Torneo Estatal de Beisbol de Veteranos, categoría 50 Años y Mayores, competencia que reunirá a siete delegaciones en busca del campeonato y de integrar posteriormente la Selección Sinaloa que representará al estado en el Nacional de la especialidad.

Luis Ignacio Ayala, coordinador de Centros Zona Norte de Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), informó que, durante la junta previa, celebrada en las instalaciones del Club San José, quedaron formalmente registrados los equipos participantes.

Las delegaciones que tomarán parte en la competencia son El Fuerte, Ahome, Guasave, Guasave B, Salvador Alvarado, Culiacán y Juan José Ríos, quienes buscarán avanzar en el torneo y demostrar su nivel dentro del beisbol de veteranos.

Ayala destacó que el Club San José fungirá como anfitrión, al facilitar sus instalaciones para el desarrollo de las actividades, mientras que el Isde trabaja de manera coordinada con la Asociación Estatal de Beisbol y el comité organizador para garantizar el buen desarrollo de la competencia.

Señaló que existe una instrucción clara del director general del Isde, Armando Camacho Aguilar, de respaldar las diferentes categorías y disciplinas deportivas, por lo que el Instituto participa de manera conjunta con los organismos correspondientes para brindar certeza y apoyo a los participantes.

“En todo evento que tenga participación del Isde tenga el apoyo requerido y la certeza de que las cosas se van a hacer correctamente”, expresó Ayala.

El representante del Instituto recordó que recientemente se brindó respaldo al Campeonato Estatal de Primera Fuerza y ahora corresponde apoyar la categoría de Veteranos 50 Años y Mayores, un torneo en el que los peloteros reviven su pasión por el beisbol y continúan representando a sus municipios.

Las actividades deportivas comenzarán este viernes a partir de las 14:30 horas en los campos del Club San José, mientras que la ceremonia inaugural se llevará a cabo el sábado a las 8:30 horas, con la presencia de autoridades deportivas.

Uno de los aspectos importantes de esta edición será el proceso de conformación de la Selección Sinaloa, ya que el equipo campeón no será automáticamente el representante estatal en el Campeonato Nacional.

De acuerdo con Ayala, se realizará un selectivo para conformar un combinado con los mejores jugadores del torneo, buscando integrar un equipo competitivo que represente a Sinaloa en la siguiente etapa.

El Campeonato Nacional de Veteranos 50 Años y Mayores está programado para celebrarse durante la primera semana de noviembre en Tijuana, Baja California, por lo que el Estatal servirá también como plataforma para detectar a los peloteros que integrarán la selección sinaloense.

Con la participación de siete delegaciones, el torneo promete jornadas de competencia y convivencia deportiva, en una categoría que mantiene vigente la pasión de sus protagonistas por el rey de los deportes.