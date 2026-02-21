¡Todos de pie! Aaron Judge debuta con dos jonrones en la primavera

Para no quedarse atrás, el capitán de los Yanquis, Aaron Judge , conectó dos batazos profundos en la tercera y cuarta entrada, dando más material para los fans que han soñado con tener a ambos cañoneros de 6 pies y 7 pulgadas (2.01 metros) en la misma alineación.

Eso resumió cómo el prospecto de los Yanquis manejó su primer turno al bate en la Liga de la Toronja esta primavera el sábado, detonando un largo jonrón que superó el área de asientos del jardín derecho en el George M. Steinbrenner Field.

TAMPA._ Reflexionando sobre su mejor racha en liga menor la temporada pasada, Spencer Jones dijo que se sentía “como si pudiera presentarme, batearle a cualquiera y sacar la bola del parque”.

El bambinazo solitario de Jones en la segunda entrada ante el venezolano Keider Montero de los Tigres fue ante una recta de cuatro costuras de 94.8 millas por hora, saliendo del bate a 111.7 mph y viajando una distancia calculada por Statcast de 408 pies.

El swing exhibió el poder que ha sido la carta de presentación de Jones, incluyendo 35 vuelacercas en 438 turnos en liga menor la temporada pasada. Terminó el 2025 calificado por MLB Pipeline como el prospecto Nro. 4 de los Yankees.

Jones dividió la temporada pasada entre Doble-A Somerset y Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, bateando de forma combinada .274/.362/.571 con 23 dobles, 80 carreras impulsadas y 29 bases robadas en 116 encuentros.

Con 179 ponches, su cantidad de swings en blanco sigue siendo una preocupación, pero el gerente general Brian Cashman reconoció que Jones estaría recibiendo tiempo de juego en Grandes Ligas en otras organizaciones en este momento.

Su camino hacia los jardines de los Yanquis luce bloqueado en la actualidad, con Cody Bellinger, Trent Grisham y Judge afianzados en los puestos titulares, con el dominicano Jasson Domínguez esperando su chance.

“En mi mente, esta es la mejor organización para jugar”, aseguró Jones a principios de esta primavera. “Si las oportunidades llegan más tarde, creo que es por una buena razón. Estamos tratando de ayudar al equipo a ganar una Serie Mundial”.

De su parte, Judge está comenzando temprano su primavera mientras se prepara para representar a Estados Unidos en el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

El cañonero, quien tuvo siete juegos de múltiples jonrones la temporada pasada, conectó su segundo cuadrangular de la primavera en la cuarta entrada ante Ricky Vanasco.

