CIUDAD DE MÉXICO:- Los Tomateros de Culiacán sorprendieron en el día de asueto general en la Liga Mexicana del Pacífico, botando al mánager Roberto Vizcarra con récord global sobre .500 (21-20) y 3-3 cuando van dos series de la segunda mitad del calendario.

Además del subcampeonato del ciclo pasado como reemplazo de Óscar Robles después de caer en la serie final en siete juegos contra los Charros de Jalisco, el club de dos de sus tres conquistas en invierno (2018-2019 y 2021-2022). El primero a su cuenta lo consiguió en 2016-2017 con Águilas de Mexicali.

El experimentado Lorenzo Bundy, muy de moda en el verano por su bicampeonato (2024-2025) con los Diablos Rojos, se hará cargo en lo que será su tercera etapa en el mando de los Guindas, detalle del que casi nadie se ocupó en la capital sinaloense.

Será porque el hombre que también tuvo un exitoso paso como pelotero activo con los Tomateros, en los ochenta, no duró mucho en el lejano ciclo 1993-1994 (10-13) y en 2018-2019 (8-10).

Fuera de esas dos amargas experiencias en donde nuevamente es requerido, en la hoja de servicios de Bundy aparecen los campeonatos de 1999-2000 (Navojoa), 2006-2007 (Hermosillo) y 2008-2009 (Mazatlán) y dos segundos lugares, dirigiendo a los Mayos y uno a los Venados.

Vizcarra se convirtió en el quinto mánager despedido en la edición que ya entró en su recta final, detrás de Juan José Pacho (Mazatlán), Óscar Robles (Mexicali), José Moreno (Algodoneros) y Wilfredo Romero (Tucson Baseball Team). Robles entró al quite por el venezolano Moreno en Guasave.

TAMBIÉN hubo noticias en Guadalajara y su zona Metropolitana (Zapopan). Benjamín Gil sigue al frente de los Charros de Jalisco, por si alguien estaba con el pendiente de un cese por el desplome de los monarcas vigentes.

La directiva que encabeza José Luis González Íñigo anunció tres refuerzos: el Relevista del Año 2025 en la Liga Mexicana, el japonés, Tomohiro Anraku, el jardinero Chris Hollis y el receptor Dean Nevarez.

El asiático trae cartel como cerrador de los Diablos Rojos en 2025 (1-2, 22, 2.98), el estadounidense bateó .366 con 4 cuadrangulares, 30 impulsadas y 17 robos para los Piratas de Campeche y Nevarez rindió a los Algodoneros de Unión Laguna (.264, 6, 22).

UN día como hoy, en 1981 - Tras una temporada acortada por la huelga, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, se convirtió en el tercer jugador consecutivo de los Dodgers en ser nombrado Novato del Año de la Liga Nacional.

El zurdo mexicano registró un récord de 13-7 con una efectividad de 2.48 y lideró la Liga Nacional en ponches (180), juegos iniciados (25), juegos completos (11), blanqueadas (8) y entradas (192 1/3).

Sus 13 victorias lo empataron con Steve Carlton en el segundo lugar, detrás de Tom Seaver, quien terminó con 14. Valenzuela también participó por primera vez en el Juego de Estrellas y recibió el premio Cy Young.

El ex serpentinero y mánager puertorriqueño, Lino Rivera, cumple hoy 57 años. El 2 de diciembre de 1968 nació Darryl Kile, futuro pitcher de Grandes Ligas que murió mientras dormía de un ataque al corazón en un hotel de Chicago, el 22 de junio de 2002, siendo parte de los Cardenales de San Luis.

-“Tenemos los vicios ajenos delante de los ojos y los propios a la espalda”.- Séneca.

EN seguidillas.- Como insospechado líder de bateo, el segunda base de los Tomateros, Ramón Ríos (374), amenaza con una escapada. Se ha despegado 34 puntos de su inmediato perseguidor, Eric filia (.338), de los Cañeros de Los Mochis... El equipo del momento, Jaguares de Nayarit (25-16), jugarán desde hoy la primera serie de su historia en Guasave, cuyos Algodoneros (15-26) se juegan la vida en cada lanzamiento por su condición de coleros en la primera vuelta del rol regular... Llegó diciembre y sus posadas y el hermetismo de los equipos con potenciales adiciones ligamayoristas tienen en ascuas a sus aficionados: Randy Arozarena (Nayarit), Isaac Paredes (Hermosillo) y Jonathan Aranda (Ciudad Obregón). Lo del cubano mexicano, algunos lo consideran una puntada. Paredes no le ha fallado a los Naranjeros desde 2022-2023 y Aranda reportó a los Yaquis el ciclo anterior.