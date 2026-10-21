$!Tomateros cae en entradas extras ante Mayos

CULIACÁN._ En un dramático encuentro que se definió en entradas extras, Tomateros de Culiacán peleó hasta el final y mostró una gran capacidad de respuesta al regresar de una desventaja inicial, aunque Mayos de Navojoa terminó llevándose el choque 7-6 en el Juan Ley Fong. Aunque la escuadra sonorense tomó una ventaja temprana de 3-0, la ofensiva de Culiacán no bajó los brazos y respondió a la hora buena. Fue en el quinto capítulo cuando los guindas rompieron el cero gracias a un monstruoso cuadrangular de Fernando Villegas por todo el jardín central.

Un episodio después, los locales desataron un jugoso rally de cuatro carreras que encendió a la afición. Con JP Martínez en los senderos, Fabricio Macías conectó doblete entre el izquierdo y central para empujar la segunda rayita guinda. Con Macías corriendo por la intermedia, Jon Singleton mandó al plato la tercera anotación gracias a otro extrabase. En ese mismo episodio llegó el momento cumbre de la noche: Fernando Villegas descargó su segundo vuelacercas del encuentro para emparejar sensacionalmente la pizarra a cinco carreras por bando, firmando así el primer juego multi-HR en la carrera del nacido en Saltillo, Coahuila.





