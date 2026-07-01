$!Tomateros de Culiacán apuesta por el pitcheo en el Draft 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico

La organización guinda realizó ocho elecciones en el Draft Nacional y cuatro más en el Draft de Jugadores Extranjeros, priorizando brazos jóvenes con proyección y serpentineros de experiencia internacional.

HERMOSILLO._ Tomateros de Culiacán dejó claro que el pitcheo será la base de su proyecto rumbo a la temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico , tras seleccionar a 12 peloteros en el Draft 2026, de los cuales 10 son lanzadores.

La primera selección de Tomateros fue el derecho Zayeck Pacheco, un prospecto de apenas 16 años surgido de la academia de Pericos de Puebla y que recientemente fue firmado por los Filis de Filadelfia, convirtiéndose en una de las apuestas más interesantes del club.

En el Draft Nacional también llegaron los lanzadores Jesús García, Ander Guzmán, Eduardo Reyes, César Uscanga y Diego García, mientras que los únicos jugadores de posición fueron el jardinero Abdiel Zavala y el segunda base José Almeida, ambos procedentes de Acereros de Monclova.

La cantera seleccionada por la organización sinaloense reúne talento de seis estados del país, reforzando el desarrollo a mediano y largo plazo de la franquicia.

En el apartado de extranjeros, Tomateros incorporó al derecho canadiense Noah Skirrow, líder de victorias en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol y reconocido como All-Star.

El club también sumó experiencia de Grandes Ligas con el zurdo cubano Roenis Elías, quien cuenta con trayectoria en las organizaciones de Marineros de Seattle, Medias Rojas de Boston y Nacionales de Washington.

Las incorporaciones extranjeras se completaron con los zurdos Tyler Thomas y Darrell Thompson, ambos procedentes de Piratas de Campeche, fortaleciendo aún más un cuerpo de lanzadores que fue la prioridad absoluta de la organización.

Con esta generación de prospectos y refuerzos internacionales, Tomateros de Culiacán concluyó su participación en el Draft 2026 y comenzó a perfilar el plantel con el que buscará ser protagonista en la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico.