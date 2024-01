“Un poquito más de presión por el hecho de tratar de no cometer tantos errores o dejar los pitcheos ahí, pero, al final de cuenta, no me ganaron los nervios ni nada de eso, fue lo importante, me mantuve maduro y fue lo que me dio la confianza ahí arriba”, comentó sobre ese enfrentamiento.

“El Sherman” ha vivido su primer ciclo invernal completo vestido de guinda. Hoy reitera hacia dónde apunta la visión de toda la novena culichi: “se nos puso desde el primer día que vamos a ser campeones y esa es la mentalidad que tenemos”, finalizó.