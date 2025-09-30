Beisbol
Tomateros de Culiacán tiene sesión vespertina previo a su visita a Mazatlán

Los guindas jugarán miércoles y jueves par de encuentros de pretemporada en el Estadio Teodoro Mariscal
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/09/2025 20:44
30/09/2025 20:44

CULIACÁN._ Luego de su aventura por Baja California Sur, en donde disputaron la Baja Series 2025, Tomateros de Culiacán retornó a los entrenamientos con plantel completo en el estadio de la Nación Guinda.

Ildefonso Ruiz y David Gutierrez, así como los extranjeros JP Martínez y Anthony Gose fueron las novedades en el campamento de este martes.

Todos los peloteros presentes realizaron diversas rutinas en la sesión, que en esta ocasión fue vespertina, acorde a la posición que desempeñan en el terreno de juego.

Ahora, el siguiente paso para los guindas será visitar el puerto mazatleco para visitar este miércoles 1 de octubre y jueves 2 de octubre a Venados de Mazatlán, en el Estadio Teodoro Mariscal, a partir de las 19:00 horas en ambas jornadas.

