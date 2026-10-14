$!Tomateros le arruina la fiesta a Venados y se lleva el juego inaugural 4-3

MAZATLÁN._ La novena de casa no pudo completar una fiesta redonda en la apertura de la temporada. Orlando Martínez quebró un empate a tres carreras en la octava entrada con jonrón solitario ante Jesús Ríos, para llevar al triunfo a Tomateros de Culiacán 4-3 sobre Venados de Mazatlán, en el juego inaugural de la campaña 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico en el estadio Teodoro Mariscal.

Los Rojos inauguraron la pizarra en la tercera entrada con par de carreras ante el abridor Norge Ruiz. El estadounidense Nick Lucky se estrenó con largo doble al bosque derecho abriendo tanda, Juan Uriarte se embasó con infieldhit por las paradas cortas para poner corredores en las esquinas.

Vino Andrés Álvarez a rodar por la segunda base, entregando en esa almohadilla a Uriarte, pero llegó quieto a la inicial con bola ocupada para producir la de la quiniela. Gaige Howard se trajo la segunda con sencillo al izquierdo. La visita recortó distancias en la cuarta frente al mazatleco Jonatan Bernal, quien mantuvo en cero a la ofensiva guinda en el primer tercio del juego.

El porteño fue recibido con jonrón solitario de Jon Singleton por todo el prado central. Los guindas igualaron los cartones en la sexta ya ante los lanzamientos del relevo Fernando Olguín. Con dos outs en el camino, Luis Verdugo empalmó un pitcheo del derecho Olguín para librar la barda del izquierdo. Venados recobró la ventaja en el cierre del inning a través del batazo de largometraje.

Ryan Cermak recibió a Ruiz con panorámico cuadrangular por todo el izquierdo y con ello marcó la salida del inicialista guinda. Culiacán volvió en la fatídica para emparejar las cosas con elevado de sacrificio al central de Fabricio Macías frente al relevo de Gerardo Gutiérrez. La victoria le correspondió a Robert Gsellman (1-0) con relevo de una entrada en blanco. El estadounidense Seth Shuman vino en la novena para agenciarse el primer salvamento en su cuenta.