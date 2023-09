CULIACÁN._ Tomateros de Culiacán emprenderá este jueves el viaje hasta Puerto Vallarta, sitio en el cual tendrá serie de tres duelos de preparación contra los Charros de Jalisco.

Sin embargo, horas antes de partir, el equipo tuvo su última práctica. En esta ocasión, duró aproximadamente hora y media, ya que después del estiramiento, se procedió a la práctica de bateo y de fildeo.

En el caso de los cañoneros, se dividieron en cuatro grupos, el primero de cinco bateadores y los restantes, de seis. Dentro del tercer grupo estuvo Luis Roberto Verdugo, quien arribó a Culiacán el miércoles 20 y vio acción en el primer duelo de pretemporada.

Verdugo debutó con los guindas en la 2020-21 y dos temporadas después, se percibe en una mejor versión.

“Mi cuerpo ha madurado más, mi juego ha subido, ha mejorado en todo, corrido, fildeo y bateo”, dijo.

Desde el 10 de agosto, con la sucursal A+ de los Cachorros de Chicago en South Bend, el jugador de cuadro promedió .448 con 5 jonrones y 20 carreras impulsadas en 19 juegos. Su OPS fue de 1.312.

“Tuve un inicio de año malo, pero no me dejé caer, me motivaba yo mismo. No me dejaba caer aunque estuviera teniendo el peor año de mi vida. Cuando llegó el momento de volver, volví de lo mejor que he estado en mi vida”, reflexionó sobre su 2023.

Su hermano Rosman disputó sus primeros 14 juegos en la 2022-23. Luis Roberto anhela, pronto, compartir el cuadro con él.

“Es el sueño de nosotros desde pequeños. Siempre lo hemos dicho: tú short, yo segunda o yo segunda y tú short. Estoy esperando el momento en que se dé la oportunidad”, finalizó.