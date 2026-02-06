Tomateros rompen la quiniela y van por el título

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tomateros de Culiacán disputarán el juego por el campeonato de la Serie del Caribe en Guadalajara, su primero desde 2015, superando contra todos los pronósticos a los favoritos dominicanos Leones del Escogido.

Fue en San Juan, Puerto Rico, donde los guindas estuvieron en la antesala de su tercer título que se les escapó en un trepidante encuentro en el que cayeron, 3x2, contra los Vegueros de Pinar del Río, de Cuba.

Una ofensiva de 13 imparables encabezada por el dominicano Estevan Florial (.250, 2, 5), y el prospecto de los Padres de San Diego, Luis Verdugo (.438, 0, 4), ambos con tres impulsadas en sendas jornadas de 4-2, respaldaron un comité de seis lanzadores que empezó con David Reyes con una aceptable labor de tres hits y una carrera limpia en cuatro innings y dos tercios. Guadalupe Chávez se encargó de bajar la cortina por segundo día consecutivo, sacando los últimos cuatro outs (2h, 2k).

Los Tomateros vapulearon al pitcheo de los monarcas de la LIDOM con 27 hits y 19 carreras en el trámite del último encuentro del rol regular y la semifinal, después de que su ofensiva fue limitada a 8 rayitas en los primeros tres del torneo.

Florial, un antiguo y tal vez incomprendido activo de los Leones en tres inviernos en la LIDOM, dio la voz de ataque volándose la barda con dos en circulación en la cuarta tanda, para una ventaja de 3-2 que ya no perderían.

LOS Tomateros aspiran a convertirse en el primer equipo de la Liga Mexicana del Pacífico con tres banderines del clásico caribeño. También fueron los primeros con dos en 1996 y 2002.

Otra: Naranjeros de Hermosillo (1976 y 2014), Venados de Mazatlán (2005 y 2016), Yaquis de Ciudad Obregón (2011 y 2013) y Águilas de Mexicali (1986) completan el cuadro de ganadores de la LAMP.

Una más: EL “clutch” de los Tomateros en los anteriores cuatro juegos, bateando de 17-9, el tercera base Rodolfo Amador (.450, 0, 6), tuvo una jornada de 4-0 y una base por bolas.

Y, una asistencia de 4,764 aficionados despidió el turno preliminar de la Serie del Caribe, en su mayoría culiacanenses que hicieron el viaje o radican en la capital tapatía y su inmensa zona metropolitana.

UN día como hoy, en 1976.- En República Dominicana, Rich Hinton tiró una blanqueada de siete hits y un doblete productor de dos carreras de Elliot Wills llevó a los Naranjeros de Hermosillo (3-1) a un triunfo 4-0 ante las Águilas Cibaeñas, en la Serie del Caribe.

En 1996 - Dave Winfield anuncia su retiro a los 44 años, luego de una trayectoria de 22 años en seis equipos en que acumuló 3110 hits, 465 jonrones y 1833 carreras impulsadas. Participó en 12 Juegos de Estrellas.

Winfield se unió a Hank Aaron, Willie Mays, Stan Musial y Carl Yastrzemski como los únicos jugadores de las Grandes Ligas con 3000 hits y 400 jonrones. Será elegido miembro del Salón de la Fama en 2001.

-“Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo, juntos podemos hacer grandes cosas”.- Madre Teresa de Calcuta.

EN seguidillas.- El veterano cubano Yadir Drake (.400, 0, 2) aportó tres hits, una producida y anotada en cinco oportunidades... Después de 17 años, Lorenzo Bundy vuelve a tener cerca su primer gallardete. En 2009, en Mexicali, sus Venados quedaron segundo en el formato “todos contra todos”, sucumbiendo frente a los Tigres de Aragua (Venezuela)... La serpentina de los Leones del Escogido se desfondó en sus últimos tres encuentros, admitiendo 45 inatrapables y 34 carreras a los Federales de Chiriquí (Panamá) y a los Tomateros ( México Verde) que buscan emular a los Tigres de Licey de 2008 como los únicos subcampeones en coronarse.