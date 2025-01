RÁPIDA ADAPTACIÓN DE PEDRO GARCÍA

El relevista venezolano Pedro García apenas cumplió una semana como parte del equipo. Sin embargo, ya se siente completamente adaptado a la novena guinda.

“Me he sentido en confianza porque conozco a la mayoría, he jugado con ellos, tanto como Joey, algunos grandesligas que están acá, veteranos que me han ayudado también. La química que hay, con la que me recibieron, fue súper súper importante para desenvolverme”, dijo.

La intensidad del trabajo aumentará este jueves, nuevamente a las 16:00 horas en el Estadio Tomateros.

La novena culichi, tiene como único objetivo conseguir cada una de las ocho victorias que hacen falta para el campeonato. Una a una, paso a paso, de la mano de su afición, la victoria es un reto completamente posible.