Toronto apostará por comité tras remover a Hoffman como cerrador

Jeff Hoffman deja de ser el cerrador de los Azulejos de Toronto tras un inicio complicado de temporada.

El gerente general de Toronto, Ross Atkins, informó el viernes que el equipo adoptará un enfoque de cerrador por comité por el momento, mientras que Hoffman seguirá lanzando con regularidad y será utilizado en situaciones importantes.

“A corto plazo, vamos a compartir esa responsabilidad”, dijo Atkins. “Él seguirá consiguiendo outs muy importantes para nosotros, y sigo creyendo mucho en él como una pieza clave”.

Hoffman ha tenido problemas de consistencia en el primer mes de la campaña. Tiene la misma cantidad de salvamentos desperdiciados (tres) que rescates y presenta una efectividad de 7.59 en 10.2 innings. Ha permitido carreras en tres de sus últimas cuatro presentaciones, incluyendo una salida de cuatro carreras en una derrota 6-2 ante los D-backs el sábado.

El equipo aún considera a Hoffman un relevista efectivo, pero posiblemente en situaciones de menor presión.

“La forma en que veo a Jeff y su situación es que nosotros, como organización, debemos ser mejores en cómo utilizamos su repertorio y cómo lo ayudamos, poniéndolo en situaciones para que tenga éxito, por lo bueno que ha sido y sigue siendo”, señaló Atkins.

El derecho Louis Varland parece ser la opción más probable para asumir el rol de cerrador de inmediato, mientras que Braydon Fisher, Tyler Rogers y Mason Fluharty también son alternativas cuando Varland sea utilizado en otros momentos.

(Con información de MLB)