Tórrido inicio de Ramón Urías y Jonathan Aranda

CIUDAD DE MÉXICO.- A 10 días de que lo firmaron en un contrato de ligas menores, los Bravos de Atlanta llevan despacio a Alex Verdugo, tanto que el jardinero que no hizo pretemporada todavía no ha tenido actividad con los Stripers de Gwinnett, en la Liga Internacional AAA, en cuyo roster no aparece.

Se espera que en el transcurso de la semana en curso el México americano, de 28 años, inicie su camino de retorno a donde se estableció desde su debut en septiembre de 2017 con los Dodgers de Los Ángeles.

La de Atlanta será su cuarta franela en su regreso a la Liga Nacional después de cuatro años en la Americana, en cinco veranos en las filas de los Medias Rojas de Boston y uno en la nómina de los Yanquis de Nueva York.

Verdugo no debe permanecer mucho tiempo en AAA, menos luego de que ayer se supo de la suspensión al curazoleño Jurickson Profar (.200, 0, 0), por utilizar sustancias ilegales, pero requiere de su mejor forma física.

Como dicen ahora, las estrellas comienzan a alinearse a favor de Verdugo, quien se encontrará con varios conocidos en AAA, verbigracia, Joey Meneses (Mets), Víctor González (Anaheim), Giovanny Gallegos (Dodgers), César Salazar (Houston), Milán Tolentino (Cleveland) y Alan Rangel (Filadelfia).

OBSERVACIONES: El tercera base de los Orioles de Baltimore, Ramón Urías (.400, 0, 3), bateó .454 (11-6) con un doble y tres remolcadas en tres juegos tras fallar en cuatro oportunidades en el “opening day” ante los Azulejos en Toronto.

Cuatro de los cinco imparables del tijuanense Jonathan Aranda (.555, 0, 1) en la incipiente campaña en 9 turnos son dobles, empuñando como cuarto bate de los Rays de Tampa Bay.

Para mañana está previsto el debut del zurdo Marcelo Martínez (13-3, 2.04) en la Liga de Taiwán en la que repite con los Monkeys de Rakuten. La lluvia lo dejó vestido y alborotado el pasado domingo.

UN día como hoy, en 2001 – Esteban Loaiza lanzó pelota de 8 hits, una carrera y 9 ponches en siete innings, como punta de lanza de los Azulejos de Toronto para derrotar 8x1 a los Rangers de Texas, en el juego inaugural en estadio Hiram Bithor (19,891) de San Juan, Puerto Rico.

En 2005—Diablos Rojos y Tigres protagonizaron una serie con puros mexicanos por primera vez desde 1968, ganando los pingos el primero 12-5 y los felinos los dos siguientes, 11-6 y 5-4.

**“La vida está hecho de pequeñas decisiones, aprovecha las buenas”.- Anónimo

EN seguidillas.- Llegó abril y mientras la Liga Mexicana y sus 20 equipos se encuentran de lleno preparando la temporada de su centenario, se supone que la Liga Mexicana del Pacífico está en vísperas de un inédito reacomodo de dos franquicias. De eso y mucho más se sabrá en la reunión de la asamblea de presidentes, el próximo jueves 10 de abril... Los Leones de Yucatán arribaron ayer a Mérida bronceados por el sol del Pacífico tras casi tres semanas en su academia en Mazatlán y una visita relámpago al estadio nuevo de Tepic... Los “melenudos” iniciarán hostilidades el 17 de abril contra los campeones Diablos Rojos en el Alfredo Harp Helú y el día 25 se presentarán en el reconstruido Kukulcán como anfitriones de los Bravos de León.